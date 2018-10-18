日本櫻花竟提早開花　專家：恐與颱風侵襲有關

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）時序入秋，但原本春天才會看到的日本櫻花，近日陸續傳出提早開花的異象，專家研判可能跟日前一連串颱風侵襲有關。

國內旅遊業者則表示，這些櫻花開花只是個案，明年賞櫻季應該不受影響。

綜合英國BBC與日本放送協會（NHK）報導，日本各地近日陸續傳出櫻花開花的異象，根據氣象公司Weathernews的說法，最近至少有300位民眾看到住家附近有櫻花提早開花。

專家認為這跟前一陣子日本遭遇一連串颱風侵襲，可能有關係。

NHK引述一位花卉協會的樹木醫師和田博幸說，過去雖然發生過類似現象，但像今年這種規模仍屬少見。

和田博幸說，櫻花的樹葉通常會釋放一種荷爾蒙(或植物激素)，抑制花苞成長。但今年由於多個颱風接力侵襲日本，造成櫻花樹葉紛紛掉落，櫻花樹缺乏抑制開花的植物激素，加上颱風後氣溫升高，有可能因此造成提早開花的現象。

雖然目前已開花的花苞，明年春天就不會再開，但因數量很少，和田博幸認為不致影響明年櫻花季的花況。

中央社也引述雄獅旅遊總經理游國珍今(18)日受訪時表示，每年櫻花期都是落在3月底到4月初，從開花到花落約10多天，近來提早開花應純屬個案，不致影響明年賞櫻季旅遊。