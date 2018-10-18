中信銀ATM當機3小時　台彩一度遭池魚之殃

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中信金控旗下中國信託商銀自動櫃員機（ATM）今（18）日下午再傳全面當機，中信銀表示，晚間6時20分已部分修復，不過台灣彩券遭池魚之殃，部分投注機一度無法銷售彩券。

三立新聞報導，中信銀最新回應稱，因IBM主機異常造成交易回堵，才會發生ATM大當機的情況，目前公司仍全力搶修中，部分交易功能在晚間6時20分恢復正常。。

蘋果報導，中信銀晚間8點左右發出聲明稿表示，公司ATM於下午3點24分因主機系統異常，導致銀行端之網路銀行、行動銀行、ATM、分行臨櫃交易，以及部份公益彩券經銷商提撥臨時銷售額度等相關業務中斷服務，經緊急搶修之後，在下午5點55分陸續恢復正常，系統於晚上6點30分全面恢復正常服務，共當機三小時。



中信銀並對主機系統異常期間，造成客戶、公益彩券經銷商之不便深表歉意。

今天中信銀ATM當機不但造成銀行內、超商內的ATM全部無法使用外，連網路銀行也遭到波及，就算客戶改用其他銀行ATM進行跨行轉帳、跨行提款也不行，連帶使得今天要衝威力彩銷售額的台彩也遭殃。

中央社引述台彩總經理蔡國基表示，投注系統今天運作正常，但因為中信銀轉帳功能當機，影響到部分投注機預扣銷售額度，投注機扣不到銷售額度，就無法銷售彩券，才會傳出台彩也有當機災情。

蔡國基指出，大約有200多家彩券行受到影響，晚間6時20分之後已經全面恢復正常。

中央社指出，中信銀今年以來ATM系統已三度大當機，當機頻率可說是全台灣銀行之冠。包括

1. 4月10日清明連假過後由於交易量過大，造成系統堵塞，當天上午10時左右發現交易量暴增，約在半小時內即排除問題。

2. 6月23日又因系統維護造成當機。

3. 今(10月18日)下午開始當機。