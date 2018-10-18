〈時評〉為「無薪師」說句公道話

台灣的高等教育（不分公私立），在氾濫成災的供給面與需求面不敵少子化的雙重夾擊下，的確問題重重，困難也重重！

「少子化」的趨勢，跟政治、經濟、社會等有連動的關係；從今天的人口結構與出生率推估，大學要克服「少子化」的困境，少說也是二十年後的事！對許多招生不足的大學院校而言，時間並不站在它們那邊！

其實，從市場經濟學的觀點看，優勝劣敗是解決供過於求的不二法門；讓缺乏競爭力的大學院校退出高教市場，供給面遠遠超過需求面的失衡現象才有辦法扭轉。

而，有市場競爭力的大學院校，「招生危機」是解除了，「經費困頓」的窘境，還是要有開源加節流的配套，路才能走得又穩又長！

努力向政府爭取經費援助、認真辦學以提高學生的報到就讀率、擴展產學合作、吸納外籍生、鼓勵社會善心人士與校友的回饋捐款，是大學院校開源的主要內容，這些內容，又跟學校任教的老師有或多或少的因果關係。職是，大學院校在解決「經費困頓」的節流方法中，可以有一大堆的點子，打老師薪酬的歪主意，卻絕對是下策中的下策！

像9月底國立中興大學獸醫系爆出徵求「不支薪、不占缺」講師爭議，該校校長旋即發表聲明承諾「以後不會了」，卻又於10月5日爆出校長大人在校務會議說「往後一定會支薪，但面試時會問對方，能否將薪水回捐給學校？」像媒體10月8日報導的私立淡江大學「新聘專任講師及助理教授都將採約聘方式（1年一聘或2年一聘）」、「試用2年可轉正」、「無薪教暑修，兼招生，兼系上活動打雜」，都讓人忍不住要問：不是說「教育是良心事業」嗎，幾時變成是「慈善事業」的？

或謂：天下沒有白吃的午餐，又那來「白教的老師」？答案是：有的！當然會有的！在毫無節制製造出滿街跑的碩、博士的客觀現實下，台灣既有「不支薪、不占缺」的講師，又有「無薪教暑修，兼招生，兼系上活動打雜」的新聘專任講師及助理教授的現象，也就不足為奇了！因為，對業餘或無經濟壓力者而言，許多國立大學都有的「無薪師現象」，當事人圖的是「好聽的職稱」；對年輕又有經濟壓力者而言，屋簷下的低頭，本就是在騎驢找馬或圖有朝一日約聘轉正職！

自願的無薪師還可以說是周瑜打黃蓋，一個願打、一個願挨；「被自願」的無薪師，一如「血鑚石」，是被教育剝削霸凌的「血講師」、「血助理教授」！

進一步言，中興大學老師職稱「好聽」，中興大學校長職稱「更好聽」，為何但聞要聘請不支薪或將薪水回捐給學校的老師，卻未見校長以身作則，自己不支薪或將薪水回捐給學校？淡江大學但聞新聘專任講師及助理教授「試用2年可轉正」、「無薪教暑修，兼招生，兼系上活動打雜」，卻未見新聘校長「試用2年可轉正」、「無薪教暑修，兼招生，兼校務活動打雜」？難道說：新聘老師才有「少子化」、「招生危機」、「經費困頓」的問題，新聘或連任的大學校長就沒有這些問題？共體時艱，只是新聘基層老師的專利，跟新聘校長無關？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）