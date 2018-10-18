感恩節必備 台北君悅酒店火雞禮籃 溫馨上市

感恩節是美加地區的重要節日，而火雞更是過節不可或缺的重要主角。今（2018）年的感恩節在11月22日，為方便民眾歡度相聚時刻，留住美好回憶，台北君悅酒店精心推出可供6至8人共享的「奶油烤火雞」（NT$4,200/5kg）與「維吉尼亞火腿」（NT$4,200/５kg）兩款豪華美味，搭配布魯塞爾芽甘藍、甜薯與南瓜派等一系列特色配菜，讓節慶更添繽紛色彩！即日起至12月28日（五）接受預訂，11月2日（五）前預訂並完成付款可享早鳥優惠85折，訂購請上網 或電洽02 2720 1200轉3164由專人為您服務。

美國國會於1941年將感恩節正式訂在每年11月的第四個星期四，而感恩節也和美國獨立紀念日與聖誕節被稱作是美國三大重要節慶。經驗豐富的台北君悅酒店廚藝團隊，將5公斤重的火雞，先以頂級初榨橄欖油與紅椒粉醃過後，再結合輕柔按摩手法使其入味，並以低溫慢火烘烤90分鐘，使表皮呈現金黃色澤、維持最佳熟度，火雞肉不僅由裡而外散發誘人香氣，口感更是油嫩多汁。而以豬後腿肉經去骨、修整、醃漬、熟化與煙燻等工序製作的維吉尼亞火腿，口感軟嫩而不失緊實，在溫火慢烤120分鐘的過程中不時淋上蜂蜜，讓肉香、蜜香與淡淡的煙燻味所交織出的多元層次在每次咀嚼時自口中迸發，滋味更是誘人。

火雞除可搭配由火雞骨、牛骨、雞胗及香料慢火熬煮的珍味肉汁，讓濃郁風味在口中蔓延外，亦可搭配由波特酒溫火熬煮，口感清爽而酸中帶甜的小紅莓醬，讓清新滋味在口齒迸發。而不論「奶油烤火雞」或「維吉尼亞火腿」，皆有口感鬆軟，散發甜香的西洋栗、蜜甜薯和南瓜派，以及風味獨特的布魯塞爾芽甘藍等豐盛配菜，讓節慶更顯繽紛！每套「奶油烤火雞」與「維吉尼亞火腿」外帶禮籃須於提領日前三天預訂，可提供約6至8人食用，溫馨佳節省時省力的美味選擇，自即日起至12月28日（五）接受預訂，11月2日（五）前預訂並完成付款可享早鳥優惠85折；11月17日（六）至12月31日（一）可供提領，數量有限請勿錯過。

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