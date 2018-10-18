廚師打敗名模！企業慈善盃電競首戰 福容展現爆發力

全台最大飯店集團-福容大飯店首度跨足電競！由分店服務同仁組隊，參加由暴雪娛樂舉辦的2018 年「企業慈善盃」，募款幫助愛奇兒家庭，活動於17日熱血開戰！福容大飯店「讓你福氣」電競隊， 17日也受邀參加現場唯一一場表演賽，以《鬥陣特攻》這款遊戲迎戰凱渥名模「Catwalk Army」，過程中雙方交鋒不斷，最終福容大飯店以直落二獲勝，為此次的2018「企業慈善盃」揭開序幕。

福容大飯店「讓你福氣」電競隊十分年輕、活力，平均年齡僅24歲，分店服務同仁卸下平時工作制服，換上戰服化身電競高手，顛覆大眾對飯店的傳統印象！福容大飯店連鎖旅館事業執行副總 楊正弘表示：「福容有許多有才華的員工，希望藉由此次公益賽，讓更多年輕同仁能參與電競比賽，未來不排除跟電競產業有更多合作。也透過此次電競公益的力量，來幫助弱勢團體，十分具有意義！」同時，福容也表示，將計劃參與各種跨產業的活動，挖掘不同長才的同仁，歡迎各界好手加入福容團隊。

電競隊成員組成十分特別，有廚師、救生員、活動員、訂房員以及公關企劃，擁有各自專才。最值得介紹的是身為隊長的薛宇軒(熊哥)，為淡水漁人碼頭店的中廚廚師，從小便懷有電競夢的他，從小學四年級就接觸線上遊戲，更曾經當過3年的電競選手，擁有豐富的電競比賽經驗，後來為了增加第二專長，才進入福容擔任廚師。此次重返電競舞台，並身負重任擔任「讓你福氣」隊的隊長，有信心能帶領同仁們拿下勝利！

2018「企業慈善盃」於17日起，每週三晚間展開為期十週的例行賽，福容大飯店也將迎戰威剛科技、AOC、凱渥、技嘉科技、Google台灣及 MSI微星科技，在《爐石戰記》、《鬥陣特攻》二款遊戲中相互較勁，最終目的是募善款捐助給「天使心家族社會福利基金會」，助愛奇兒家庭一臂之力。！最終的四強隊伍也將在12月26日（三）總決賽一決勝負，請務必鎖定福容大飯店粉絲專頁，將持續分享賽事以及電競選手的資訊，一起為福容大飯店歡呼加油！

詳情請洽官網