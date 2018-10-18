健保守護顧鄉里 復興醫療零距離

健保署與林口長庚紀念醫院於2018年10月18日及19日舉辦「復興區IDS 15週年」大型醫療活動，由署長李伯璋率同仁親臨，實地視察桃園市復興區醫療服務提供現況，另由健保承作團隊－長庚醫療財團法人主委程文俊率林口長庚紀念醫院執行副院長楊政達及醫療團隊、部落意見領袖代表共同與會。

林口長庚紀念醫院自2002年起，即配合衛生福利部中央健康保險署辦理「桃園市復興區醫療給付效益提升計畫（IDS）」，在缺乏醫療資源的復興區華陵里建置「華陵醫療站」，每日設有門診三診、24小時急診以及深入部落的巡迴醫療，提供後山三里（華陵里、三光里、高義里）約3千住民之醫療照護。

隨著當地民眾對醫療需求的增加，逐步擴大服務項目，包括：婦產科、兒科、眼科、胃腸肝膽科、中醫針傷科、復健科、牙科等專科門診，以及兒童心智篩檢、健康管理、健康宣導、健康篩檢、疾病個案管理、結核病篩檢等，提供涵蓋「預防醫學、醫療照護、健康管理」的完善健康服務，守護復興區前、後山8千多名民眾的健康。

林口長庚紀念醫院統計，配合「桃園市復興區醫療給付效益提升計畫（IDS）」，每年服務量均超過6,600人次，急救病患則有600人次；顯見當地民眾對醫療的需求度相當高。同時，林口長庚紀念醫院分析發現，當地民眾因糖尿病、高血壓、心衰竭、脫水、肺炎…等疾病住院的比例也從早年的3%下降至2.6%，顯示藉由良好且適當的醫療照護，確實得以降低住院的機率，進而可減少國家於醫療成本上的支出。

本次活動匯集各界資源，於復興區後山部落健康營造中心，提供專科診療服務（包含牙科、婦科、胃腸肝膽科、家醫科、復健科、中醫科）、癌症篩檢、預防保健，林口長庚於本次活動中示範操作遠距會診系統，引進醫學中心與偏鄉醫療諮詢，92個科別上千位專科醫師，即時連線專業會診做為復興區華陵醫療站的後盾。

另於活動中提供健保行動papago服務，以行動辦公室的方式，帶著電腦、印表機直接深入部落協助當地居民處理健保各項業務，並由專人協助民眾健康存摺體驗，查詢最近3年就醫資料，落實自我健康管理。

活動中健保署長李伯璋深入部落高齡長者家中關懷，並與部落意見領袖代表、當地衛生主管機關、醫療院所等各界代表進行座談及瞭解需求，整合地方相關資源，期使醫療服務發揮最大的效益。

健保制度實施以來，國人的醫療普級程度大大提升，都市裡隨處可見診所和藥局，民眾早已習以為常，而山地鄉居民雖然一樣擁有健保身份，但若需看病就醫卻是路途遙遠，極為不便。健保署與林口長庚紀念醫院關懷山地鄉民眾健康，將持續投入擴大復興區山地醫療項目，期讓當地居民不用跋山涉水，也能得到醫學中心級的高品質醫療照護。