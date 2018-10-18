只刷牙不夠 正確使用牙線有效避免牙齦問題

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）相信多數民眾皆瞭解「口腔保健」的重要性，然而事實上光靠規律刷牙仍難以保證遏止齲齒的情形發生，主要是因牙菌斑堆積在靠近牙齦的牙面上，久未清除易形成齲齒，中山醫學大學牙醫系教授兼副校長高嘉澤醫師表示：「現代人生活忙碌容易忽略牙齒清潔的重要性，建議在飯後花10-15分鐘潔牙，使用牙刷、牙線徹底清潔牙齒表面與牙縫，能有效避免產生牙齦疾病等相關問題。」

根據調查顯示，近六成的民眾沒有使用整捲牙線的習慣，原因在於使用不便、攜帶不易。但刷牙往往只注重到牙面清潔，並不能徹底清除牙菌斑，而牙線是照顧牙齒和牙齦的重要工具。

高嘉澤醫師表示：「牙菌斑是導致口腔疾病最重要的因素，牙菌斑會釋放酸性物質，侵蝕牙齒表層的琺瑯質，造成齲齒，而國人齟齒率高達九成以上，可見得口腔保健極為重要，建議飯後先漱口再使用牙線，30分鐘後再刷牙，唯有確實的刷牙、使用牙線，才能有效減少口腔內的牙菌斑，達到預防齟齒的效果。」

高嘉澤醫師進一步說明，許多民眾對於如何使用牙線會有疑問，事實上每天至少使用一次牙線是去除牙菌斑的一種好方式，而且每天只需要幾分鐘，以下為牙線正確用法：

1.取出約40公分牙線，分別將牙線兩端纏繞在雙手中指上，中間留取約15公分 。

2.以雙手拇指和食指抓取1-2公分牙線拉緊。

3.輕輕將牙線進入齒縫，再齒縫間前後、上下緩慢移動清潔，呈C字型將齒垢刮下 。

4.以上述方式清潔全部齒縫，每清一個牙縫記得就換一段，一旦完成以上動作後，必須要扔掉牙線，不可重複使用，避免將細菌再次帶入口內。