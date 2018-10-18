茶酒香撲鼻！臺虎精釀出金萱茶啤酒　「愛無標籤」融合時事

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）日前由臺虎精釀發行的新品「金香茶啤酒」，將阿里山金萱茶與啤酒結合，口感更具層次，瓶身設計也融入阿里山茶園美景，享受自然爽口風味兼具簡約時尚感，即日起至11月6日止推出優惠。

金香茶啤酒為臺虎精釀新品，由釀酒師特別前往阿里山茶園取材，採用台灣特有茶種台茶12號「金萱茶」釀製，並加入特殊比例的半發酵茶葉增添香氣層次。

Shopping Design報導，為完美呈現茶葉風味，「金香茶啤酒」特別以冷泡手法釀造，在啤酒熟成階段加入茶葉，讓酒液充分吸收茶香與茶韻，啜飲時先感受到撲鼻而來的茶香，入口金萱獨特的淡雅芬芳在舌尖散發，醇厚滑潤的茶韻與啤酒花香氣在味蕾交織，並保有麥芽酒體的微甜爽口，顛覆對啤酒的風味想像。



阿里山茶園以印象派畫風上「金香茶啤酒」瓶身（圖：台灣英文新聞/Lyla）

小7也看得到阿里山茶園美景！臺虎精釀在酒標設計上也別具巧思，設計靈感取自於金萱茶產地嘉義梅山鄉茶園風景，由於當地海拔介於1,000公尺上下，終年雲霧繚繞，設計師使用簡約的色塊呈現遠看的景致，更增添時尚風味。

為慶祝「金香茶啤酒」新品上市，自即日起推出「臺虎秋日露營趣」抽獎活動，掃描瓶身QRcode登錄發票，即有機會獲得臺虎精釀專屬好禮，再抽豪華露營天幕帳蓬組與限量品牌周邊。