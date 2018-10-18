中華電信10/26開賣iPhone XR、10/19開放限量網路預約

中華電信今(17)日宣布iPhone XR於107年10月26日上午8點，在全台560餘間指定門市及中華電信官網正式開賣。為提供果粉購機的便利性，中華電信同時宣布開放iPhone XR限量網路預約，活動自107年10月19日中午12點起至107年10月25日23點59分59秒止，預約網址為https://registration.emome.net/。iPhone XR擁有6款令人驚豔的全新外觀，包含白色、黑色、藍色、黃色、珊瑚色及紅色特別版，搭配中華電信獲得國際行動網路測速權威機構OpenSignal及Speedtest頒發雙料冠軍的殊榮，飆出多彩視界！iPhone XR購機資費，請參閱http://iphone.emome.net/iPhoneXR_promotion.html

iPhone XR包裝多款優惠資費，讓客戶選擇最適合自己的購機方案。申辦新精選購機方案或大4G購機方案(36個月)，月繳1,399元，iPhone XR 64G只要10,300元，行動VIP客戶，手機最高再折5,000元，iPhone XR 64G只要5,300元輕鬆帶回家！此外，搭配大4G購機方案(30個月)，月繳2,699元，iPhone XR 128G只要0元起。上述方案合約期間並同享行動上網吃到飽、最大網內免費講，以及刷23家指定銀行信用卡，享最高24期分期零利率，中華電信就是超給力。

中華電信同時加碼多項超值優惠，讓客戶體驗iPhone新機多彩魅力：

老客戶優惠：申辦「大4G購機方案」，老客戶購機最高再折1,000元。

舊機換新機優惠：針對新申租、攜碼或符合續約購機條件之客戶，至中華電信指定門市辦理估價回收，並搭配申辦完成購機方案，即可享優惠，以Apple iPhone X 256G為例，舊機換新機最高可享現折21,000元。

新奇機重現優惠：搭配指定購機方案，申辦「新奇機重現-行動裝置保險」，不限資費及機型，中華電信再送第1個月免月租費。

FOX+加值服務優惠：搭配大4G購機或新精選購機方案，月繳999元以上，中華電信客戶獨享FOX+前6個月免月租；月繳1,399元以上，享首年免月租優惠！

Hami書城加值服務優惠：搭配大4G購機或新精選購機方案，月繳999元以上，即享Hami書城月讀包前3個月免月租。

23家指定銀行信用卡享24期分期0利率：只要持中國信託、國泰世華、玉山商銀、花旗(台灣)、台新銀行、台北富邦、土地銀行、遠東商銀、聯邦商銀、上海商銀、華南商業銀行、匯豐(台灣)、凱基商銀等23家銀行信用卡，到中華電信指定門市刷卡買iPhone新機，通通享24期分期0利率。

好禮大方送：搭配大4G購機或新精選購機方案，月繳999元以上，並搭配Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)，即贈送專屬「3C大禮包」(內含無線充電盤、手機殼、傳輸線)、限量World Gym世界健身俱樂部免費體驗運動3個月，上網登錄還有機會抽中一年免費健身會籍。