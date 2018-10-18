2018權王嘉年華 10/21來富邦攤位參與抽獎權民同樂

由工商時報主辦的台灣權王活動，將於10月21日下午1點在台北 國際會議中心舉辦權王嘉年華，邀請包括財經專家阮慕驊、 台股大師杜金龍、飆股達人張盛及財經主播呂怡萱等重量級講師， 與投資人分享2018年第四季及2019年投資趨勢。 活動現場除了有專業財經專家分析國際金融局勢變化與投資心法外， 為使投資人更了解理財「權證」知識與商品， 由券商於現場設置攤位與投資人互動，並舉辦權民同樂闖關活動。 富邦證券表示，只要投資人到活動攤位上闖關成功， 除了可獲得主辦單位工商時報提供的獎項外， 還有機會獲得富邦財神爺公仔、i-cash卡等獎品， 誠摯邀請投資人一同參與權證嘉年華。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑表示，10月21日活動當 天只要投資人到富邦證券攤位前，大聲唸出富邦證券對權證的承諾「 委買造市波動率不調降，安心投資有保障」，再以手機掃描QR Code上富邦證券富貴財神幫粉絲團按讚，即可獲得抽獎機會， 有機會將手機架原子筆、富邦財神爺公仔或i-cash卡帶回家， 當天提供總獎項超過500份以上的好禮， 誠摯邀請權民一起來富邦攤位試試手氣！

面對接下來股匯市動盪加劇的第四季， 投資人該如何因應及操作權證商品，透過投資嘉年華的專家剖析， 將可了解未來市場趨勢及投資布局策略， 而無論是第一次投資的小資族，或是經驗豐富的投資人， 皆可透過該活動直接與券商面對面接觸， 深入了解權證這項交易成本低且多空皆可操作的投資工具， 歡迎投資人於10月21日當日至「2018權王嘉年華」 富邦證券攤位，豐富好禮等你來拿。 更多權證資訊可至富邦證券官網或富邦權證財神網查詢https: //www.fubon.com/securities或htt ps://warrants.fbs.com.tw/。