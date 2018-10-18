中華電信前進潮世代掀台式嘻哈搖滾熱潮

全國首創嶄新形態的LIVE直播音樂節目《中華電信Hami樂團新勢力》將於10/26(五)正式登場！本次節目首邀台灣在地嘻哈、搖滾樂團跨界演出，共計15組樂團，熱力開唱，堪稱史上最大的線上音樂祭。

中華電信搶在開唱前，於MOD、Hami Video設置《中華電信Hami樂團新勢力》專區，提供出演樂團精華影音內容，讓所有樂迷在節目正式開播前預熱，引爆台式嘻哈搖滾熱潮。

《中華電信Hami樂團新勢力》10/26(五)首場演唱會將由第25屆金曲獎最佳樂團獎的「麋先生」、第23屆金曲入圍最佳新人的「女孩與機器人」以及第29屆入圍金曲獎的「Crispy脆樂團」，三組「金曲」樂團「金」喜登場，更邀請三金典禮御用主持人黃子佼與徒弟Lulu擔任節目主持人。即日起可至Hami Point購物，預購《中華電信Hami樂團新勢力》票券，享買一送一優惠，讓樂迷享受音樂饗宴零負擔。

演唱會將場場於中華電信MOD、Hami Video線上全程直播，更首度推出線上音樂節目打賞功能，將於首場演唱會正式啟用，民眾能預先於中華電信網頁購買點數，即可於直播時送禮打賞給支持的樂團，與偶像直接互動體驗，並可於線上與其他樂迷聊天交流、投票。