類固醇不可怕 天氣變化又不從醫囑 當心氣喘急性發作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一名住於高雄的50歲王阿嬤，罹患氣喘已有十多年，雖有自行購買吸入性類固醇，卻常忘記服用。平日常在公園健走運動或登山踏青，身體還算健朗。直到前陣子連續下雨兩週，王阿嬤出現感冒症狀，持續3天後仍不見好轉，除了咳嗽以外還產生胸悶、呼吸困難等現象。送醫急診後，經使用吸入型擴張劑和類固醇注射後，症狀才得以緩解。

收治王阿嬤的高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔內科主治醫師蔡英明表示，此案例為天氣變化與感冒導致的氣喘急性惡化，原因除了不規則使用藥物外，也與環境溫、濕度變化有關。

蔡英明醫師表示，氣喘過敏因子多元，氣溫變化大、下雨濕度太高是常見的急性發作因素之一。過往台灣時值秋冬之季，門診常有「上呼吸道感染問題」，也就是俗稱「感冒」的病患前來求診，呼吸道特別敏感的氣喘患者更是容易在此時發作。

蔡醫師進一步指出，國人氣喘疾病盛行率約有10-15%，雖然迄今臨床還沒有根治的方法，但只要患者定期回診、按時用藥，便能與其和平共處，降低急性發作的機率。

然而用藥順從性一直是臨床治療上的常見問題，因多數民眾均抱有「類固醇恐慌症」，害怕使用類固醇藥物將帶來肥胖或聲音沙啞等副作用，事實上，吸入性類固醇藥物僅作用於呼吸道，且劑量與副作用都十分輕微，整體對患者而言是利大於弊，除了降低氣喘發作機率，也能有效提升工作、生活品質。

蔡英明醫師提醒氣喘患者，如遇天氣變化較大時，除應注意保暖，也建議配戴口罩、勤洗手，避免上呼吸道感染；藥物方面則需規律使用吸入型類固醇，並另外準備短效型支氣管擴張器，以備緊急使用。

而居家環境可以善用空調、除濕來維持溫濕度的恆定。此外也應盡量避免接觸個人過敏原，如塵蟎、狗毛、貓毛等，以免惡化。只要按時回診，透過定期肺功能與尖峰流速器監測，相信氣喘症狀都能得到良好的控制。