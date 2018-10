野生救援WildAid新影片　華人「無翅」婚宴不失傳統

(台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導)以終結非法瀕危野生動物製品貿易,和減緩氣候變遷衝擊為其使命的野生救援團隊WildAid,近日製播了一部以傳統華人社會婚宴為背景的宣傳影片,要為瀕危鯊魚請命。

野生救援WildAid中國首席代表Steve Blake表示,儘管中國的鯊魚消費量正在下降,但在廣東省等南部地區的婚宴菜單上,仍可見魚翅這道菜。他向新人們喊話,大可選擇其他象徵好運的餐點開啟幸福婚姻之路,而不是執著於一道破壞生態的料理。

據野生救援WildAid近日在「廣州婚博會」所做的調查,在31場婚宴場所中,仍有21間、約69%,會提供魚翅料理。這是由於「魚翅」在華人社會一直被視為高級食材,是重要場合不可或缺的佳餚,但很少人探究「魚翅」的來源為何,也不暸解它是取自鯊魚的哪個部位。

WildAid表示,鯊魚是位於海洋食物鏈最頂端的掠食者,是維護海洋健康重要的角色,但牠和其他魚類所面臨的威脅,其一是人類的過度捕撈,其二是海洋汙染,最後則是全球暖化改變了海洋系統與生態。

根據WildAid的統計,每年有高達7,300萬條鯊魚被捕撈上岸,只為了滿足人類的私慾,造成全球鯊魚數量銳減,甚至使其中部分物種面臨滅絕危機。

為了改變「無翅不成宴」的傳統觀念,WildAid逐步跟上世界潮流,從成立各種社群媒體,貼近各地的文化風俗,到走入校園請小學生畫畫製作成食物相剋圖,就是要從每個世代、每個人的生活,逐步提升大家對海洋生態與瀕絕動物的保育觀念。

野生救援WildAid表示,這支影片是由廣州商業創意公司「 i2mago」與80後的版畫藝術家、「小民老二」翟硯軍攜手合作製作,宗旨就是要呼籲大家不要食用魚翅。

▲「Animated Campaign Urges No Shark Fin Soup at Weddings」(影片來源:WildAid)

