港都東南亞創意料理賽   南台灣老饕及新住民齊聚

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行及高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」，將於10月25日起一連四天在高雄展覽館登場。而展覽重頭戲「港都料理王競賽」，10月13日在高雄統一夢時代購物中心幸福廣場舉辦校園以「東南亞創意料理」為主題，進行初賽評比。

本次共有13個國家館參加展覽，預計將展出豐富的異國美食，如日本京都黑毛和牛及米其林一星拉麵、比利時經典巧克力及啤酒(未滿18歲請勿飲酒)、韓國龍頭芥末廠商的芥末製品、瓜地馬拉辣椒醬、宏都拉斯咖啡等。

外貿協會展覽業務處黃漢唐處長特別介紹今年展覽亮點，兩大組團單位首次大規模參展，原住民族委員會將帶來原住民友善環境的特色穀物美食如紅藜、小米、馬告以及相關產品;財團法人中衛發展中心則以「美味城鄉」為主題，展出全臺OTOP(One Town One Product)城鄉特色食品，如台中新社的香菇點心及南投的優質紅茶茶葉禮盒等，精彩呈現臺灣美食伴手禮文化。國內指標性大廠則包含好帝一食品、味一食品、金蘭食品、大安工研等。

此外，經濟部國際貿易局高雄辦事處盧惠珠副處長也提及，展覽首日將舉辦國際食品通路商採購大會，邀請來自8國30位國際買主，期盼為業者締造更多貿易商機。