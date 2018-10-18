移民署打擊人口販運成效卓越   深獲內政部肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部政務次長陳宗彥於10月17日至移民署國境事務大隊（桃園機場）慰勤，陳政次非常關心移民署破獲的國際人蛇偷渡案及違反人口販運等案件，本次特別前來頒發獎金及慰勉辦案人員辛勞，並指出國境安全無假期，未來將藉由提升科技設備使國境管理再升級。

陳政務次長非常關心移民署國境大隊第一線同仁工作辛勞，頻頻詢問入出國旅客通關情形，並表示移民署在面臨嚴峻的挑戰下，這一年來在國境安全管理執行上，由於人員警覺性不足，以及未落實執行勤務安全SOP標準程序及安全防護硬體設備上多有不足，致國境遭闖關。

雖然如此移民署與桃園機場公司就桃園機場安全防護設施(包括紅外線警示及防闖阻絕隔屏)，已進行改善，後續更應該加快腳步完成其他機場港口軟硬體設施，並複製桃園機場經驗，儘速進行盤點及改善。

陳政次更強調，內政部將會持續要求移民署鎖緊螺絲，展現國境執法、打擊犯罪的決心。就如這次破獲跨國性人蛇偷渡，就是給人民最好的證明，未來移民署也會持續與各國移民機關及運輸業者密切合作，扮演好國境守門員的國門把關角色，確保社會安定。

移民署說明，近年國際人蛇偷渡，均利用輾轉入出境各國之手法以取信目地國，同時規避各國移民機關追查。國際合作為未來重要趨勢，移民署近年在國際聯防方面扮演重要角色，已成為各國重要合作夥伴，尤以今年10月初，透過舉辦2018年國境管理國際研討會，結合與會各國組成「國際大聯盟」，其中，建立安全機制、科技運用、交流信息及通報，已成功建構國際合作平臺，有效攔阻高風險對象跨國移動。

此次跨國人蛇案件即為「國際大聯盟」成立後首例，移民署獲悉本案立即通報法、德、奧、馬、瑞等國，並由國際聯合通報得知瑞典籍嫌犯乃國際知名人蛇集團之蛇頭，此次在臺灣落網，讓我國國境防禦能力獲各國肯定，亦充分彰顯合作平台即時網絡之成效。

近年來我國打擊人口販運成效均獲國際肯定，本部移民署更是破獲多起重大人口販運集團案件，這次桃園市專勤隊同仁以涉嫌違反人口販運防制法聲請搜索票、拘票，以日夜監控、埋伏、突破封鎖等積極作為，一舉查獲國人犯嫌5人、印尼失聯移工16人及男客7人共28人，現場並查扣犯罪證物，移送法辦，雖然過程倍感辛勞，能達成防制人口販運，保障人權，更是彰顯政府打擊人口販運的決心。