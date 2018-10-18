10/22-10/31澎湖福朋喜來登酒店狂歡萬聖

一年一度最驚奇搞怪的萬聖節來臨了！準備好怎麼搞怪了嗎？！澎湖福朋喜來登酒店10月22日至10月31日止，推出「大小鬼來搞怪！福朋萬聖趴趴走」系列活動，宜客樂海港百匯自助餐廳推出怪奇搞怪的萬聖甜點，血淋淋的手指餅乾、眼球鮮奶凍、蜘蛛甜點、骷顱頭馬卡龍等萬聖造型甜點，攜手月桂冠推出清酒無限暢飲；10月27日更有小朋友最愛的萬聖Runway Show，邀請全家大小一同扮成最喜愛的日本經典角色，大小鬼怪手牽手，一同度過溫馨可愛的萬聖節！

Swave微浮酒吧則推出【百鬼夜行萬聖派對-日本恐怖電影】搭配萬聖限定特調，融合日式元素清酒、梅酒、梅子粉，散發濃厚的日式詭譎萬聖節氣氛，動手DIY的腸子調酒，怪誕又新奇！10月27日晚間邀請鬼王、鬼后、酒鬼出閘，以日本恐怖電影為主題狂歡萬聖，一系列的限定餐飲、優惠活動，營造出萬聖節恐怖中又帶著俏皮、惡作劇的氣氛，打造最難忘的萬聖佳節！

宜客樂海港百匯自助餐廳萬聖節期間10/22-10/31精心準備了血淋淋的手指餅乾、眼球鮮奶凍、蜘蛛甜點、骷顱頭馬卡龍…等各式搞怪甜點，讓大小朋友吃得開心又驚奇!並攜手月桂冠推出濃醇米香的清酒喝到飽，另有消費滿2000元即贈200元餐飲券之超優惠萬聖消費歡樂滿額贈活動；現場設有萬聖怪奇打卡區拍照打卡即有機會獲得宜客樂自助晚餐券，邀請您拍下最搞怪可愛的萬聖照片，與您一同歡度萬聖節!

10/27更有小朋友最愛的萬聖Runway Show，呼聲最高的前三名得獎者將可獲得主廚特製的萬聖奇幻大禮包，歡迎全家大小一同扮成最喜愛的日本經典角色，大小鬼怪手牽手，萬聖Runway齊步走!