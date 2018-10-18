全球暖化問題不解決  恐影響大麥收成啤酒變貴

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）下班後能和三、五好友聚在一起喝杯小酒，真是件開心的事。人手一杯啤酒、威士忌、紅酒等，總是能為歡聚時刻增添一些微醺感，但你知道未來手上這杯酒可能受極端氣候的影響而變貴嗎？

美國《Science News》報導，由中國、英國與美國組成的研究團隊日前進行氣候變遷對大麥產量的模擬，並將預測結果和1981至2010年間的大麥平均產量相比，預估到2099年全球大麥產量將會下降17%，新研究報告已刊登在10月15日《自然-植物》（Nature Plants）雜誌上。

法媒《費加洛報》(Le Figaro)報導，在全球大麥產量中，能用於釀造啤酒的優質大麥原料少於20%，其他則轉作動物飼料等，然而這項原料可能隨著全球暖化加劇而欠收。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷經濟學教授關大博(Dabo Guan)表示，全球大麥產量若下降，可用於釀造啤酒的大麥也將大幅的減少。

據研究人員預估，由於大麥對於環境變化很敏感，如果按照現在氣候變遷的節奏，只要乾旱或是熱浪每年向全球大面積的麥田肆虐一次，全球的啤酒消費產量將隨之減少16%，這個數據等同於美國一年喝掉的啤酒數量。

據研究指出，有些國家將會受到衝擊。如全球排名前20名的消費地區，包含歐洲國家、美國、紐西蘭、澳洲。在主要出口大麥的國家中，有澳洲、法國、俄羅斯、烏克蘭、阿根廷，還有其他歐洲國家。另外，在全球最主要的進口國當中，中國、沙烏地阿拉伯、伊朗都將受到影響，當然還有三個釀酒大國，荷蘭、比利時與日本。

氣候變遷不只會降低大麥的產量，還有具有營養價值的小麥、玉米或是稻米都將受到影響。關大博教授表示，當發生極端氣候時，農作物的收成也將隨之減少。因此，較貧窮的國家如印度、非洲等國就得重新評估他們的糧食安全。