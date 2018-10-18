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想創業沒門路？「台北國際創業週」下月登場

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/10/18 11:59
台北巿副巿長林欽榮與產業發展局局長林崇傑一同與貴賓及新創團隊合影。（台北市政府產業發展局提供）

台北巿副巿長林欽榮與產業發展局局長林崇傑一同與貴賓及新創團隊合影。（台北市政府產業發展局提供）

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為展現台北市充滿活力的創業風貌，協助傑出新創團隊躍上國際舞台，北市府產業局將於11月13日至18日舉行「2018台北國際創業週」，並以「Leap Up!開創新視界」為主題。昨（17）日特別辦理活動前記者會，邀請多位新創企業家一同出席，為「2018台北國際創業週」揭開序幕。

台北市林欽榮副市長於記者會上表示，形塑台北市成為不怕失敗的創業環境，讓這座城巿充滿創新、創意、創業的能量。活動期間內邀請各界專家學者一同參與討論和經驗分享，並舉辦一列活動，包含：創業台北國際接軌論壇、星光媒合會、創業台北XR高峰會、台北新創館及POP UP ASIA亞洲手創展等。

北市產業局表示自2015年3月31日成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室，導入一站式創業諮詢、產業發展獎勵補助、青年創業貸款及客製化創業輔導等服務，持續推動創業基地平台群聚。

如欲知道「2018台北國際創業週」相關訊息，請上「創業台北」資訊網，或欲報名參加者可至「創業台北 國際接軌論壇」「創業台北 XR高峰會」報名。

歡迎有意至台北市創業的民眾，欲了解更多相關的資訊，可撥打該辦公室諮詢專線：02-27208889或1999#6498,1431，亦可於上班時間親洽台北市創業服務辦公室」（地址：台北市信義區市府路1號北區1樓 台北市政府產業發展局）或上「創業台北」資訊網、「創業台北」FB粉絲專頁查詢。
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