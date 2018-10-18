想創業沒門路？「台北國際創業週」下月登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為展現台北市充滿活力的創業風貌，協助傑出新創團隊躍上國際舞台，北市府產業局將於11月13日至18日舉行「2018台北國際創業週」，並以「Leap Up!開創新視界」為主題。昨（17）日特別辦理活動前記者會，邀請多位新創企業家一同出席，為「2018台北國際創業週」揭開序幕。

台北市林欽榮副市長於記者會上表示，形塑台北市成為不怕失敗的創業環境，讓這座城巿充滿創新、創意、創業的能量。活動期間內邀請各界專家學者一同參與討論和經驗分享，並舉辦一列活動，包含：創業台北國際接軌論壇、星光媒合會、創業台北XR高峰會、台北新創館及POP UP ASIA亞洲手創展等。

北市產業局表示自2015年3月31日成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室，導入一站式創業諮詢、產業發展獎勵補助、青年創業貸款及客製化創業輔導等服務，持續推動創業基地平台群聚。

如欲知道「2018台北國際創業週」相關訊息，請上「創業台北」資訊網，或欲報名參加者可至「創業台北 國際接軌論壇」或「創業台北 XR高峰會」報名。

歡迎有意至台北市創業的民眾，欲了解更多相關的資訊，可撥打該辦公室諮詢專線：02-27208889或1999#6498,1431，亦可於上班時間親洽台北市創業服務辦公室」（地址：台北市信義區市府路1號北區1樓 台北市政府產業發展局）或上「創業台北」資訊網、「創業台北」FB粉絲專頁查詢。