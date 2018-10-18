講英文加油說Add Oil不漏氣！牛津英文字典正式收錄

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）「加油」中式英文－Add Oil－日前被正式收錄在牛津英文字典了！

「Add Oil」是中文「加油」直翻成英文的結果，且在華人地區也普遍被使用。

牛津英文字典在收錄內容中指出「Add Oil」的字詞來源為香港，傳達對說話對象的支持與鼓勵，相當於英文當中的「go on」、「go for it」，也列出1964年起被使用到的場合做為書證，包括1980年新加坡《海峽時報》在一報導中引述一群華人小朋友向比賽夥伴表達鼓勵時用了「Add Oil」。

台灣第一位公開提出這項發現的人是東吳大學英文系副教授曾泰元，他日前在《蘋果》投書指出牛津英文字典這項更新，並廣泛獲得華人圈的討論。

曾泰元指出，中式英文也會進入權威詞典，「long time no see（好久不見）」就是一個最知名的例子，他認為使用語言要開放心胸，與時俱進，不墨守成規。

根據國家教育研究院的資訊，「牛津英文字典」是由牛津大學出版部收集1150年以來的英文字，這部字典是歷史性的字典，強調字源的探討，廣泛地引用相關文獻，註明每一個字首次被使用的時間與原文。

牛津英文字典著重於文字發展的描述，而非以現行使用方法為主。由於這部字典編製方式相當嚴謹，其涵蓋的資訊品質非常高，因而被視為辭典編纂法的先鋒。