台灣髮型師唐威 獲英國美髮界奧斯卡大獎

台灣髮型設計師唐威今年在有「美髮界奧斯卡」之稱的英國倫敦創意髮型秀Alternative Hair Show奪得「最佳前衛造型獎」冠軍，是獲得這個項目優勝的台灣第一人。

AHS創辦於1983年，由髮型師黎卓（Tony Rizzo）和妻子為了紀念血癌逝世的2歲7個月大兒子所舉辦，收入全數捐給英國白血病研究基金會Leukaemia & Lymphoma Research，去年募款約28萬英鎊（約新台幣1120萬元）。

這項比賽目前已經發展為知名的頂尖髮型創意賽事，吸引全球頂尖設計師切磋髮藝，分為女士、男士，以及前衛造型共3個項目，台灣設計師過去曾在男士項目拿下冠軍。評審今年從來自全球的作品簡歷中挑出13名入圍者，9月初公布入圍名單，10月初到倫敦參加決賽。

畢業於弘光科技大學化妝品應用系、目前擔任Flux reel髮型設計師的唐威接受中央社記者訪問表示，這次之所以參賽，是受到髮型師好友的影響與刺激，從投稿獲選、得知比賽題目，到倫敦比賽，時間不到1個月，相當倉促，而這期間他又有育兒、搬家等各種煩瑣的家務事，加上手上的工作，真的是天人交戰，拚命擠出時間完成，「這一個月的經歷，可以寫一本書了」。

他表示，呼應今年主題為「奧秘」，他的作品構思來自生命的奧秘，髮型的細節來自於一個個細胞與細胞的成長，漸層顏色則是象徵細胞的顏色變換。作品先在台灣完成約9成，再到比賽現場整理、完成剩下部分。

唐威指出，14日比賽當天只有約2個多小時完成模特兒的妝髮，還要彩排等，相當倉促。對於最終奪冠，他表示，第一時間有點傻眼，不過相當開心、感動。

唐威說：「我沒有想過可以拿冠軍，我只想著不要丟臉！宣布冠軍那一刻我有點傻眼，一切沒有預料…From Taiwan…Tang Wei。」

雖然在國際賽事奪得大獎，但唐威不常參與國際大賽，這次參賽也抱持平常心。奪冠後，他受邀參加明年AIPP年度美髮攝影大賽，將再接再厲。