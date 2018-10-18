川普提名退役空軍准將史迪威任亞太助卿

白宮今天公布，美國總統川普提名退役空軍准將史迪威（David Stilwell）為國務院亞太助卿。

白宮今天公布這項人事提名案，而川普政府是美國國務院亞太事務局改制以來，亞太助卿懸缺最久的一屆政府。

史迪威的人事案待參院聽證同意才能完成任命，而他的出線，讓美國外交政策上、主管亞太事務的重要關鍵人物之一，總算進入塵埃落定階段，也反映川普對有軍事國防背景的人特別重用。

史迪威在前總統歐巴馬時代是五角大廈聯合參謀部負責亞洲政治與軍事事務的副主任，據了解，他的出線，和國防部亞太事務助理部長薛瑞福的推薦有關。

史迪威2015年曾在華府智庫2049計畫協會（Project 2049）的活動上表達對兩岸當時因中方公布M503航線將啟動的看法，他當時說，兩岸雙方能透過溝通協商、解決對M503航線的關切，是好的示範。

史迪威會說韓文及中文，略通日文，目前是美國印太司令部中國戰略研究小組主任，也是夏威夷東西方中心（ East West Center）兼任資深研究員，他曾擔任美國駐北京大使館武官，空軍出身的他，對二戰期間美國飛虎隊援華的歷史很有研究。

在史迪威之前，川普去年曾提名前國務院代理亞太助卿董雲裳真除，然而，她的人事案遭國會擱置，尤其共和黨籍聯邦參議員盧比歐認為董雲裳對中國不夠強硬，表態反對，時任國務卿提勒森去職後，盧比歐更說將要求接任的國務卿蓬佩奧重提新人選，國務院於今年6月底宣布董雲裳退休。