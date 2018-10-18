科技藝術新秀崛起！「台北國際藝術博覽會」26日台北世貿登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導） 隨著亞太地區藝術市場的興起，2018 台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）以「無形的美術館」為題匯集135間國內外藝廊作品，並設計特區扶植國內新銳藝術家，吸引各類藏家及藝術愛好者，展覽將自26日至29日在台北世貿登場。



2018台北國際藝術博覽會主題「無形的美術館」（圖/台北國際藝術博覽會）

台北國際藝術博覽會繼去（2017）年主題「私人美術館的崛起」並以「學術先行、市場在後」為理念，今年則以「無形的美術館」，將科技結合藝術帶入市場，聚集13國共135間畫廊，其中34家為首度參加。

展覽規劃3主展區分別為，主展國際雙年展及美術館等級藝術創作的「畫廊集錦」（Galleries）、與文化部共造的「MIT新人推薦」、主打亞洲畫廊的「ASIA+」區，除了將國內外多元的成熟藝術作品帶到台灣，也將展出具潛力的新銳作品。

國外藝廊包含去年首度進軍即創下佳績的義大利 Massimo De Carlo 畫廊，帶來多媒材藝術家 Doug Aitken 裝置作品，曾於紐約MoMA、惠特尼美國藝術博物館、洛杉磯MOCA等地展出；瑞士籍經營者 Lorenz Helbling 創辦的上海香格納畫廊也5度參展，帶來中國當代受矚目的影像藝術家楊福東作品；香港3812 Gallery 將展出蕭勤作品，其以抽象繪畫風格探索東方哲思，並引領台灣現代藝術前衛風潮，同時也為「八大響馬」成員之一。



毓繡美術館帶來館方典藏的澳洲寫實雕塑藝術家山姆．詹克斯（Sam Jinks）作品。於展期間，編舞家葉名樺 將自己轉化為展品之一，串連Sam Jinks的展出作品結合身體演出。（圖/台北國際藝術博覽會）



義大利大畫廊 MDC（圖/台北國際藝術博覽會）

由台灣藝廊代理的展品實力也不容小覷，例如，適逢成立40週年的阿波羅畫廊，將呈現常玉、李澤藩、李石樵、郭雪湖等，橫跨世代的14位台灣指標藝術家創作；亞洲藝術中心推出「東方畫會」成員，擅用棉、麻、利刃創造層次與空間深度的朱為白作品；其他參展畫廊也包含當代的Bluerider ART、也趣藝廊、大象藝術空間館等。

除此之外，現場也規劃探討不同議題的深度展區，「共振．迴圈─台灣戰後美術」、「The Enigmatic Museum」科技特展、「開．窗」錄像收藏展，「美術館特區」將展出台北當代藝術館、毓繡美術館、鳳甲美術館以及有章藝術博物館的典藏。



「開．窗」藏家錄像收藏展（圖/台北國際藝術博覽會）



「共振．迴圈─台灣戰後美術」特區作品（圖/台北國際藝術博覽會）

為提供藝術愛好者們交流平台，ART TAIPEI 也規劃系列豐富的現場活動，包含四場於週末登場的學術性藝術講座，主題涵蓋美術館的藝術生態、收藏與藝術推廣、區塊鏈與藝術產業、及策展與藝術的創生等；以及10場以上的藝術沙龍，匯聚數十位型態豐富、面向各異的藝術家，跟觀眾近距離互動與對談。

台北國際藝術博覽會將於26日（五）至29日（一）在台北世界貿易中心一館登場，活動詳情請上臉書查詢。



「MIT新人推薦」展區作品（圖/台北國際藝術博覽會）



「MIT新人推薦」展區作品（圖/台北國際藝術博覽會）



2017台北國際藝術博覽會概念影片（影/youtube）