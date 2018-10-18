苗全民運動會  新南向扯鈴團隊「扯」出好成績  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，由苗栗縣承辦的107年全民運動會10月2日上午特別邀馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳洲等國家扯鈴表演團隊，以及台北、台中、宜蘭、台南及高雄等地扯鈴隊學生和表演團體安地斯藝文團、扯鈴好手李翊華、趙志翰等人，至後龍國小舉辦交流觀摩活動，看見來自不同地方的扯鈴同好使出渾身解數大顯身手，觀眾驚呼連連，場面相當熱鬧。

上午活動在後龍國小活動中心舉辦，該校扯鈴隊自2010年成軍以來戰果輝煌，累計抱回8座國際冠軍及70面全國冠軍，2015、2016年連續在馬來西亞扯鈴國際邀請賽拿下世界冠軍獎盃，培育許多扯鈴好手。今日上午各校扯鈴隊的孩子看見外國團隊帶來的精采演出，在中場休息時紛紛上前請教，希望能學習不同的技巧，也達成本次活動交流觀摩的宗旨。

馬來西亞扯鈴文化協會帶來花式扯鈴演出，演出融合當地花鼓、布染技藝，相當特別，接著兩位正在台灣就讀大學的僑生馬成發、林皓緯表演雙人花式扯鈴，兩人秀出許多獨創的扯鈴技巧，令人目不暇給。

來自新加坡的Teo Chia Wei個人演出、SPYROS菲律賓雙人組及澳洲的雙人花式演出，他們的扯鈴結合魔術、街舞、表演及燈光等舞台元素，令現場觀眾大飽眼福。