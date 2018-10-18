周六起氣溫回升 下周二前高溫恐破30度

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面有雨；截至清晨5時台北市最低溫21.1度、淡水20.1度，不過已比昨（17日）晨稍微回升。周六起東北風減弱，氣溫將逐漸回升，到下周二前北台灣高溫可回升到31度左右。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今、明(18、19日)兩天東北風影響，北台灣氣溫約在20至23度之間，天氣濕涼；迎風面有雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢，大台北平地仍有局部短暫雨。

新竹以南今日多雲時晴、明日晴時多雲，今明兩天山區午後有局部短暫降雨的機率，中南部的日夜溫差較大。

周六(20日)白天起東北風減弱、北台灣天氣好轉，多雲偶見陽光，高溫升至26度左右：周日至下周二(21至23日)北台灣為「秋高氣爽」的天氣，高溫由28度逐日回升至31度左右。

吳德榮表示，中南部高溫則皆在30度以上，白天微熱，清晨因輻射冷卻、低溫仍在19至22度，日夜溫差擴大至10度以上；水氣減少、僅東半部有局部短暫降雨的機率。

此外，中南部因位處背風區，風力較微弱、不利汙染物擴散，空氣品質常不佳，戶外活動應注意。

最新歐洲模式模擬顯示，下週三前後，在關島東方海面有熱帶擾動發展(右圖)，各國模式亦有類似的模擬，大約都在日本南方海面向北迴轉，再遠離台灣；但這是超過一週的模擬，必需再觀察。