長假人潮湧金門   內政部嘉勉移民署駐金同仁辛勞  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部長徐國勇於10月13日至金門水頭港視察小三通業務，慰勉移民署各駐金單位同仁，於中國十一長假期間執勤的辛勞。

徐部長表示，據移民署資料統計顯示，今年1至9月小三通入出境累計達138萬5,617人次，較去年同期124萬9,764人次，增加13萬5,853人，成長10.87%。

其中中客入境計28萬898人次，較去年同期23萬8,737人次，增加4萬2,161人次，成長17.66%;申請落地簽入境計4萬1,533人次，較去年同期2萬8,822人次，增加1萬2,711人次，成長44.10%。旅客成長幅度顯著，證明金廈旅遊已成為兩岸觀光的首選。

今年中國十一長假期間，金門水頭港入境人數2萬2,601人，出境人數為2萬4,645人次，入出境總人次為4萬7,246人次，相較去年同期入出境總人次4萬7185人，仍維持穩定。

移民署除了執行證照查驗工作外，對於金門地區新住民朋友與移工的關懷亦不遺餘力，除於平時透過移民輔導關心訪視新住民外，在重大節慶均會舉辦移工關懷活動，營造多元友善的環境，使移工朋友可以安心在金門工作。

徐部長特別期許移民署配合兩岸政策，在兼顧安全管理下滾動檢討相關簡政便民措施，帶進人潮，讓金門各行各業業績強強滾。以金門特有的僑鄉及戰地文化風貌，不僅是兩岸的旅遊城市，未來能吸引更多國際觀光客的注意，讓金門成為國際的旅遊寶地，帶動台灣旅遊產業的發展。