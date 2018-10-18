好Chill！首屆「禾火 OUT 音樂節」壓力釋放　落日飛車、糯米糰將於公館登場

（台灣應文新聞/劉怡均 台北綜合報導）涼涼的秋天適合聽音樂秋一下！首屆「禾火 OUT 音樂節」（Chill Out Festival）由水管音樂（Pipe Live Music）主辦，邀請多組國內獨立樂團於公館水岸廣場演出，如落日飛車、糯米團、馬克白等，並設有異國美食、多元文創市集，全區使用悠遊卡消費。

主辦單位表示，朝著打造台北市的音樂節為目標，著手規劃「「禾火 OUT 音樂節」」，別於傳統音樂祭追求多元的曲風，音樂節多專注在帶給大家浪漫放鬆的氛圍，因此精選的樂團風格彷彿像一張無限柔軟的沙發，讓樂迷找回最原始的放鬆狀態。



由傅昱 CORAL（右）、美秀集團狗柏（左）擔任形象大使，宣傳活動紀念T-shirt，一件500元，憑預售票一件300元（圖/禾火ＯＵＴ 音樂節）

為期兩天表演，邀請多組台灣知名的獨立樂團演出，包含落日飛車（Sunset Rollercoaster）、糯米糰 （Sticky Rice）、夜貓組 Yeemao、STUTS(JP)、脆弱少女組 FragileGirls等共26組台灣樂團，網友對於演出名單紛紛給予很猛、很期待、不去可惜的評價。

演出將分別於室外的「秋月」主舞台，以及室內「秋菊」兩舞台進行，然而，下雨也無須擔心，室外的主舞台上方有高架橋遮蔽，首日將於20日（六）下午2點的馬克白樂團揭開序幕。

聽音樂除了配美食，還順便算塔羅牌？現場規劃多元活動，舉凡按摩、美食市集、漫畫區、塔羅牌等種類繁多，其中，異國美食包含原住民料理，以及來自美國、墨西哥、義大利、日本等風味，而精裝少年壞報、咪子塔羅占卜Miko Blossom Tarot、吃到肉羹實業社×小星眼等也會於現場設置攤位。

此活動由悠遊卡 EasyCard獨家贊助，主辦單位表示，悠遊卡公司長久以來，都非常支持與扶植本土音樂的發展，過去曾經多次與台灣在地音樂團隊合作，舉辦各式活動、演出等等，其中將於此次演出的樂團「勞動服務」曾多次與其合作，這次也將帶來充滿鄉土精神的演出，活動期間全區需使用悠遊卡 EasyCard消費，更多詳情請上臉書專頁查詢，或是直接購票去。



20日（六）表演時刻表（圖/禾火ＯＵＴ 音樂節）



21日（日）表演時刻表（圖/禾火ＯＵＴ 音樂節）



主視覺（圖/禾火ＯＵＴ 音樂節）



雷擎拍攝宣傳影片（影/youtube）