台灣盼有意義參與 國際刑警組織給釘子碰

（中央社記者曾依璇巴黎17日專電）台灣盼以觀察員身分參與國際刑警組織大會及分享全球警察通訊系統資料。國際刑警組織表示，1984年大會已決定以中國為唯一代表，擴大通訊系統使用範圍屬「相關成員國事務」。

國際刑警組織（Interpol）第87屆大會將於11月18日到21日在阿拉伯聯合大公國的杜拜召開，內政部警政署刑事警察局局長蔡蒼柏於9月底致函國際刑警組織秘書長史托克（Jurgen Stock），申請以觀察員身分出席大會，並盼有意義參與各項活動及機制，包括使用全球警察通訊系統（I-24/7）。

中央社記者針對此函詢問國際刑警組織立場，國際刑警組織媒體辦公室於西歐時間17日晚間以電郵簡短答覆。近年記者不只一次聯繫此組織，這是首度獲得回信。

媒體辦公室未直接回應台灣能否獲得觀察員身分的問題，僅表示「國際刑警組織大會於1984年決定中華人民共和國政府成為組織內的唯一代表」；在國家中央局（NCB）之外擴大全球警察通訊系統的使用範圍，是「相關成員國事務」。

中華民國曾為國際刑警組織一員，但中華人民共和國於1984年第53屆大會獲准加入後，意圖把中華民國更名為「中國台灣」，中華民國拒絕接受而退出組織。

每個國際刑警組織成員國都設有「國家中央局」，通常是國家警察機構或調查單位的一個部門，是國際刑警組織與各國警察溝通所有訊息的聯絡站。

全球警察通訊系統就設置在國家中央局，專門用於即時分享緊急、敏感的警方資訊，調查人員可透過這套系統查詢國際刑警組織資料庫，包括可疑犯罪份子及通緝犯資料、失竊及遺失旅行證件、指紋、去氧核醣核酸（DNA）檔案、失竊行政文件或藝術品資訊等。

國際刑警組織總部位於法國里昂，前身為1923年成立的國際刑事警察委員會（ICPC），1956年改為現在的名稱，主要任務是促進全球警察合作、互相支援以預防及打擊犯罪，現有192個成員國。（編輯：高照芬）1071018