美暫未列匯率操縱國 北京壓力暫減仍未除

（中央社記者鄭崇生華盛頓17日專電）美國財政部今天公布最新報告，未列中國為匯率操縱國，但美國已擺開架勢揚言，未來所有貿易協定談判，都將列入防止匯率操控條款，美中關係的緊張現狀仍待解。

財政部今天送交國會最新的「主要貿易夥伴外匯政策」報告，雖未如美國總統川普所願，將中國列為匯率操縱國，但與4月時的報告使用「強烈關切」中國在改正雙邊貿易失衡上缺乏進展相較，華府對這半年來北京在人民幣匯率上的作為，批評語調更強烈，美國對中國不公開匯率干預的作法「深感失望」，也「持續敦促」中國強化人民幣匯率形成機制的透明度。

人民幣兌美元匯率半年來已貶值逾9%，不禁讓人回顧，川普上任後曾批評中國是「匯率操控總冠軍」，競選時更聲稱，他上任第一天就宣布中國為匯率操縱國，這是他至今仍未兌現的少數承諾。

不過，針對人民幣近來的走勢，有分析認為，這其實正反映川普對中國的貿易戰已有效果。

華爾街日報就指出，這是基於最簡單的經濟邏輯：一國貨幣匯率反映國家經濟情況，當經濟基本面不佳，貨幣走貶是市場規律。

皮特森國際經濟研究所資深研究員羅迪（Nicholas Lardy）就說，如果中國有操縱匯率，也是相當努力阻止人民幣匯率走貶，關鍵在於美國經濟短期刺激性的復甦，造成美元在全球表現相對強勢，而不是人民幣疲軟。

羅迪指出，對中國官方來說，要維持人民幣匯率穩定，甚至得祭出強硬手段，長遠來看，才能符合中國希望自身經濟發展從出口導向轉為消費導向的目標。短期來看，官方得讓匯率有所支撐，而非重蹈2015年匯率改革的錯誤。

2015年，北京改革人民幣兌美元匯率中間價的形成機制，卻遇上中國經濟放緩及美國升息等因素，資金外流造成金融帳赤字，當時中國為阻止人民幣驟貶，避免內部恐慌，付出龐大代價，燒掉近一兆美元的外匯存底。

回頭來看，美國在2015年訂定主要貿易夥伴是否操縱貨幣的3項指標，包括一、貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；二、貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 3%；三、貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。

第3個指標是一國進行淨外匯購買，要阻止本幣升值，但這半年來，中國人民銀行減少外匯存底是試圖穩住人民幣匯率，不要讓人民幣貶得太快，從這一個標準來看，中國就不符合匯率操縱國標準。

華爾街日報提醒，關鍵在於美國判定匯率操縱的標準作法矛盾，如果匯率自由化至關重要，貿易夥伴過度干預匯率走貶或走升都應重視，而美國指責人民幣匯率不夠自由化看來屬實，因為如果是自由化，人民幣現在該貶得更多。

川普這次沒啟動殺手(金間)將中國列為匯率操縱國，中國壓力看似暫時緩解，或許這是為川普與中國國家主席習近平能在20國集團（G20）峰會期間會面鋪路，但美國已講明，未來所有貿易談判，都以美墨加貿易協定（USMCA）為版本，納入防止匯率操控條款。

華府並未放棄讓全球經貿規則升級的主導權，中國不論是否做好準備，人民幣要成為國際貨幣，必須完善匯率形成機制。毫無疑問，對於人行干預匯率維穩的尺度拿捏，美國勢必會要求更高的透明度。（編輯：林憬屏）1071018