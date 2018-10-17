美研究船離台前夕　AIT官員高雄港登船探班

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國科學研究船「湯瑪斯號」15日進高雄港補給，明（18)日清晨將出港前往澳大利亞，美國在台協會（AIT）高雄分處長歐雨修今（17)日下午到高雄港9號碼頭登船探班，向船員致意。

歐雨修下午4時餘搭乘公務車在港務公司及海關人員帶路下，經過碼頭港警管制哨直達9號碼頭後，獨自下車向當時在碼頭邊進行補給作業的「湯瑪斯號」船員握手致意，船員陪同他登船。

中央社報導，現場港務公司及海關人員隨後各自離去，並沒有陪同歐雨修登船。

美國在台協會（AIT）高雄分處長歐雨修（圖）。中央社

美國研究船「湯瑪斯號」。中央社

歐雨修上午在AIT高雄分處出席演講活動受訪時說，湯瑪斯號原隸屬美國海軍研究辦公室，但目前是美國一所大學使用的學術研究船，主要以探測海洋為主，無關軍事。

歐雨修表示，這艘船的來歷該船官網也有詳盡介紹。湯瑪斯號今年已是第4度進高雄港補給，這是很平常的事。

另一方面，外交部長吳釗燮今（17)日上午也說，湯瑪斯號是作研究大氣的用途，與軍事合作沒有關係，不擔心中國反應。

吳釗燮今列席外交及國防委員會。對於「湯瑪斯號」停泊台灣是否代表台美軍事關係升級，中央社引述他會前受訪表示，這是研究用的船，與軍事無關。

媒體問及，是否擔心中國的反應，吳釗燮強調，這艘船與台美軍事合作無關，這艘船也不是第一次到台灣，他不擔心中國的反應。

美國研究船「湯瑪斯號」。中央社