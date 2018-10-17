萬聖節變妝童樂會  元素自助餐搞怪有禮！

萬聖節將近，台南大員皇冠假日酒店元素自助餐將舉辦「萬聖節變妝童樂會」，2018年10月26日至10月28日止，6歲以下兒童用餐者也特別妝扮，獲選為「最佳搞怪造型王」，即可享有半價優惠，餐檯上也有多款萬聖造型點心等您來品嚐，搶攻節慶商機。

為了迎接最適合搞怪的萬聖節到來，台南大員皇冠假日酒店為了讓大小朋友，搭配節慶度過不一樣的萬聖節，特別在2018年10月26日到28日天的晚餐時段，特舉辦「萬聖節變妝童樂會」，除了享用萬聖裝飾的造型甜點之外，也邀請6歲以下用餐兒童參加變妝票選活動，發揮巧思以萬聖節主題穿搭裝扮，並在家長的陪同繞場拉票，由現場貴賓將選票貼紙黏貼在參賽者身上，活動期間每日晚上20:00選出1名票數最多者，成為「最佳搞怪造型王」，搞怪有禮，同行親友可享當日餐價半價優惠，最多10人(含)同享優惠折扣，但需另付原餐價10%服務費，且不得與其他優惠合併使用。訂位專線：06-391-1899轉6620元素。地址：台南市安平區州平路289號。

元素餐廳位於台南大員皇冠假日酒店1樓，211座位數，結合時尚與摩登的用餐空間，讓人一進來就徜徉在輕鬆舒適的氛圍當中。自2018年9月起菜色全面大升級，有龍蝦3吃、爐烤和牛、生啤酒無限量吃到飽，讓人大快朵頤，享受海陸饗宴。開放式廚房、現點現做、菜色精緻多樣，中式、西式、日式等250道美味兼具創意的多國料理，讓您盡享登峰造極的美味之旅。迎接萬聖節，元素餐廳將推出搞怪點心與甜點與發送糖果等，歡迎大小朋友一起樂玩萬聖節！