台北美福搞怪萬聖節 逗趣甜點吸睛登場

搞怪有趣的西洋萬聖節將於月底登場，位於台北美福大飯店一樓的彩匯自助餐廳及一樓的Moment café & bakery，推出可愛又搞怪的驚喜甜點，自 10月15日至31日於Moment café & bakery推出「萬聖夜派對」及「暗夜骷髏」兩款主題甜點，每款NT$280，精靈、驚魂傑克、幽靈造型的布里歐麵包及「萬聖南瓜派」，共四款可愛又逗趣的萬聖麵包，還有選用法芙娜水果系列巧克力製成的搞怪棒棒糖，有香甜的草莓、微酸清新的百香果與酸酸甜甜的橘子，還有68%黑巧克力及43%牛奶巧克力兩款巧克力口味棒棒糖。另外，10月27日至31日彩匯自助餐廳的繽紛點心檯亦搞怪登場，多款裝點有南瓜、蝙蝠造型的杯子蛋糕及南瓜塔等甜點，為大小孩子們增添萬聖氣氛。搞怪有趣的萬聖節還可參與飯店舉辦的「萬聖試吃特派員」，10月5日至10日至飯店官網填寫問卷就有機會成為萬聖甜點試吃員。台北美福歡迎大小朋友攜伴搞怪，訂位電話02-7722-3399轉彩匯自助餐廳或Moment café & bakery。

來自西洋的萬聖節將傳統鬼節過得熱鬧又有趣，台北美福推出許多搞怪逗趣的主題商品，Moment café & bakery推出的「暗夜骷髏」發想自萬聖節的骷髏元素，選用法芙娜歐帕莉絲白巧克力搭配可可粉，製成香濃的巧克力蛋糕及骷髏巧克力，搭配加有新鮮香蕉所調製而成的香緹，最後點綴新鮮覆盆子、核桃及法芙娜巧克力酥粒，滑順口感帶有濃郁奶香，覆盆子的天然微酸，讓風味更加提升，脆口的核桃及巧克力酥粒，不僅點綴出暗夜墓園的荒涼塵土，更豐富整體口感；另一款「萬聖夜派對」選用萬聖節的象徵性食材「南瓜」，製成香滑綿順的南瓜乳酪塔。主廚將新鮮的南瓜蒸熟後壓泥與香滑法國發酵奶油及北海道乳酪以黃金比例融合，最後以法芙娜巧克力製的萬聖節小蝙蝠裝點。滑順綿密的內餡，不添加任何糖調味，嚐得到南瓜自然的甜味，濃郁的奶香，香酥的塔皮勾勒出多層次的味蕾享受。

除了甜點之外，專以法國頂級VIRON麵粉及日本奧本製粉的麵包產品則推出四款主題麵包。主廚選用在日本擁有81年製粉歷史的奧本小麥粉，搭配法國發酵奶油與法芙娜可可粉及奶酥，分別製成可可布里歐、奶酥布里歐及原味三款造型麵包。外型以俏皮的小精靈為形的「精靈布里歐」，渾圓斗大的雙眼，鬼靈精怪的想訴說什麼似的，輕手撕開麵包體，柔軟中帶有Q彈，可可香氣濃郁；另一款以萬聖節常見於南瓜燈上的傑克臉孔為形，推出「驚魂傑克布里歐」，內餡包裹著經典不敗的香濃奶酥，甜甜滋味彌漫味蕾；喜愛品嚐原始麥香的賓客，主廚另提供有原味版的「幽靈布里歐」，鏤空的雙眼與嘴巴，搭配飄浮感的形狀，逗趣又帶點可愛，相當吸引小朋友的目光。一口咬下，滿滿的麥香與奶香，令人回味；「萬聖南瓜派」則選用來自法國產量小、麥香味重的VIRON麵粉，麵粉中所富含的礦物質讓麥香味更顯濃厚，工法繁複的VIRON麵粉，筋性高操作不易，作出來的麵包外脆具口感，搭配新鮮南瓜餡，香氣馥郁味甘甜。

有了甜點及麵包，黃主廚另選用來自法國頂級巧克力品牌「Valrhona法芙娜」的水果系列巧克力，帶有濃郁的水果香氣，外觀搭配應景的萬聖節系列圖騰製成草莓、百香果、橘子風味棒棒糖，風靡全歐洲的法芙娜水果系列巧克力，濃郁的水果風味令人驚豔回味。想品嚐純可可風味的賓客可選擇法芙娜68%的黑巧克力，或是帶有牛奶香氣的43%歐培拉牛奶巧克力。五種不同風味的搞怪棒棒糖，繽紛的色澤為萬聖節增添幾分樂趣。主題萬聖甜點除了在一樓的Moment烘焙坊登場，提供有多樣化繽紛甜點的彩匯自助餐廳於10月27日起同步推出精緻可愛的南瓜杯子蛋糕、南瓜塔及造型糖霜餅乾等應景甜點，扮著鬼臉的南瓜及詭異竊笑的蝙蝠，裝點於香濃美味的甜點，陪伴用餐賓客度過愉快的萬聖節。