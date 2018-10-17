賴揆盼台灣產業轉型升級   促金融業挹注活水

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院長賴清德今（17）日出席「2018財訊金融獎頒獎典禮」時表示，行政院提出「金融發展行動方案」，希望金融及產業攜手落實「深耕台灣、佈局亞太、發展全球」的理念。

工業4.0影響各產業，賴揆盼金融業可結合科技、普惠服務並發展產業進軍國際，同時對中小企業及再生能源產業放款，以幫助台灣產業轉型升級。

賴院長指出，金融產業可比喻為「水」，其與經濟發展如同「水幫魚、魚幫水」的關係。我國銀行業存款約有40兆元、保險業可運用資金約23兆元，不列入外資的股市資金約30兆元，合計我國金融資金約有90餘兆元。

他強調，台灣經濟經數十年努力，許多中小企業到各國爭取訂單奠下基礎，半導體、精密機械及資通訊等產業，都是台灣的成果與利基。

我國中小企業約130餘萬家，提供60%-70%的就業機會，有助台灣經濟發展，賴揆期盼金融業持續對中小企業放款，協助其拓展版圖，進軍國際。

賴揆進一步表示，我國在能源轉型過程中也需對再生能源產業放款，感謝金管會核准7家保險公司投資8家再生能源公司，總金額達94億元，另也有19檔綠色債券，金額達494億元，較去（106）年增加70多億元。

賴院長指出，蔡總統提出「五加二」產業創新方案，呼籲金融業持續對「五加二」產業及年輕人的新創事業放款，運用年輕人的創意結合工業4.0。當有許多的新創事業成功時，台灣的產業才能成功轉型與升級。

此外他也引述「世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）評比140個國家經濟競爭力並於今(17)日公布的報告說，我國獲得第13名，在98個細項中，台灣有18項名列前10；我國創新能力為全球第4並被喻為「超級創新國」（super innovators），我國的總體經濟情形更獲得全球第一。

賴院長指出，本屆「財訊金融獎」的得獎者具有運用創新作法、結合科技、營運金融機構有良好成效及重視社會責任等共同精神，盼金融獎讓台灣金融界學習，更加進步。

圖片來源: 行政院官網