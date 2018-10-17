富邦金控暨旗下子公司勇奪「財訊金融獎」十項大獎　獲獎數創新高

《財訊》雜誌今日舉辦「財訊金融獎」頒獎典禮， 富邦金控暨旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、 富邦產險及富邦投信合計榮獲十項大獎， 富邦金控投入企業社會責任及推動金融創新服務成績有目共睹， 屢獲國內外大獎肯定！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控導入「永續經營(ESG)願 景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，從領航投資、 驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等五大面向， 持續規劃友善社會環境之創新商品，去年12月更正式簽署加入赤道 原則，與國際接軌。富邦金控今年連續第五年榮獲《財訊》「 最佳金控企業社會責任－優質獎」， 金控旗下子公司亦一舉勇奪九個獎項，總計榮獲十項大獎， 在財訊金融獎的獲獎數創下新高。

富邦金控於9月甫出爐的2018道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)評選中，亦連續兩年入選最高等級「 世界指數(DJSI World)」成分股，在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第二， 是此類別中唯一獲世界指數的台灣金控業者！更連續三年入選「 道瓊永續新興市場指數」成分股， 顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，與世界一流企業比肩。

富邦人壽年年成就新高 朝亞洲壽險市場最佳品牌邁進

富邦人壽總經理陳俊伴表示， 富邦人壽不斷精進專業知識以提供民眾卓越服務，藉由「 業務據點大無疆」、「商品服務多族群」、「科技發展領頭羊」、「 社會關懷深扎根」等四大面向環環相扣，並以企業永續發展為核心， 維持穩定成長、掌握市場趨勢、成為國民品牌， 提供客戶有溫度且能超越期待的服務；同時發揮企業的社會影響力， 積極關注高齡、失智議題，不僅開發能降低失智的桌遊， 更提倡青銀共遊，舉辦混齡桌遊大賽、健走等活動， 鼓勵長者走向戶外，遠離失智失能，更藉此強化代間關係， 加速跨世代正向互動，使正向關懷的力量深化至台灣各個角落， 持續追求非凡、至善。富邦人壽本次能囊括「最佳壽險服務」、「 最佳壽險形象」及「最佳金融科技壽險」三項優質獎， 正是對企業長期投注在客戶服務、 金融科技創新應用發展上的一大肯定。

富邦人壽自詡成為每位客戶的「家庭守護者」， 未來也將因應環境趨勢，與時俱進推出多元創新商品， 並持續強化業務人員的專業與「數位服務力」， 以滿足客戶全生涯的保險需求。

台北富邦銀行應用區塊鏈打造多元金融場景 榮獲FinTech創新應用獎肯定

北富銀領先業界開發整合性支付平台「富邦行動銀行LuckyPA Y」，運用區塊鏈技術建立分布在多個節點的數字帳本， 讓同一時間可進行來自各地、多筆交易的記帳與驗證， 不僅增加安全性，亦透過採用區塊鏈新的演算法， 縮短區塊鏈記帳時間，讓消費者感受名副其實的「秒付」快感。

今年4月，北富銀於政大推出區塊鏈支付的應用場景， 首批體驗的政大學生使用LuckyPAY掃描商家QR code，即可在學校裡秒付消費，成為台灣第一批區塊鏈「 首席體驗官」，短短2個月創造6000筆交易， 北富銀成為首家成功提供消費者可商業運作區塊鏈支付的銀行， 也是帳聯網區塊鏈技術在台灣首度落地與成功進入商業運作的里程碑 ！

除了政大商圈，未來LuckyPAY將應用在更多商圈、 便利商店、計程車、連鎖量販店等，預期將吹起LuckyPAY風 潮。

富邦產險獲Fintech創新應用獎 智慧推薦中小企業跨險種保障

富邦產險持續發展保險科技，並結合本業核心職能， 導入雲端及智能化系統，創新研發「中小企業保險行銷工具( APP)」，並榮獲「Fintech創新應用獎最佳金融科技金質 獎」肯定。

企業保險種類多，風險特性差異大， 一般保險業務員受限於企業保險專業知識不足、風險查勘、 報價與出單等作業流程冗長，甚少主動銷售企業保險。透過「 中小企業保險行銷工具(APP)」， 業務員可運用內建智能保險顧問， 依據中小企業各產業類別之風險特性，自動演算分析， 為客戶量身打造出跨險種且客製化的整合性保障規劃。此APP更可 於離線環境下使用，讓業務員不受銷售時間及地域限制，藉由APP 即時行銷與出單。

富邦證券連續三年蟬聯證券最佳金融科技券商金質獎 站穩最佳數位券商

富邦證券連續三年蟬聯「最佳金融科技券商」金質獎的最高殊榮， 站穩投資人心中的最佳數位券商，此外， 富邦證券也獲得消費者心中理想品牌的肯定，分別榮獲「 最佳券商服務」金質獎及「最佳券商形象」優質獎二項大獎。

這次能同時獲得「最佳金融科技券商及最佳券商服務」 的金質獎雙重大獎， 對富邦證券來說是客戶對於富邦證券投入金融科技創新並廣泛使用， 為客戶創造價值的最大肯定，目前富邦證券電子交易占比達70. 5%，遠超過全市場平均的59.2%， 顯示在金融科技的投入亦獲得客戶的實質支持。 在面對瞬息萬變的金融環境下， 每位客戶資產損益都是富邦證券最關心也最再意的事， 不論是為小資族、退休族量身打造的「理財悍將」AI智慧全自動化 理財服務，還是高資產客戶透過「雙向借券、不限用途借貸」， 有效提升資產效益，幫助財富增值。