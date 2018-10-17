富邦投信：特別股波動相對穩定   不確定中的資產避風港

由於金融市場波動加大，加上美債殖利率攀升， 不論股或債市上投資人操作難度均相對增加，富邦美國特別股ETF 經理人簡伯容表示，基於美國基本面仍佳、 升息有利特別股及擁有股債雙重優勢等三大利基， 建議穩健型的投資人可選擇波動相對穩定的美國特別股相關投資標的 ，多空皆有利，為目前市場不確定性中較佳的資產避風港。

近來全球股市震盪加劇，除了中美貿易不確定性外， 受通膨預期增加、美債殖利率走揚一度突破3.2%、 加上美國企業供應鏈傳出被植入間諜晶片， 以及美國財長馬鈕金於上周發表匯率談話影響，令投資人信心下滑， 美股於10月上旬呈現重挫，並牽動全球股市疲軟。

儘管如此，簡伯容指出，美國基本面仍十分良好， 美國近年經濟數據表現強勁，雖9月ISM製造業指數自14年新高 回落至59.8，但仍為長期相對高位，而8月耐久財訂單月增率為 4.5%，創今年2月以來最大漲幅且優於預期，加上9月薪資及消 費者信心等數據同步上揚，整體皆顯示美國景氣與消費表現續佳， 基本面強勁仍為股市支撐。

此外，在FED啟動升息循環下， 由於利率上揚有利於金融機構在海外債券投資的收益，因此， 簡伯容認為，升息往往有利於金融股表現， 而美國特別股組成中又以金融股為大宗，故於升息環境下， 美國特別股相對有利。且由於特別股同時擁有股與債兩種特性， 因為是股票，股價上漲有機會獲得資本利得；且又像債券， 擁有配息、面額贖回保護，以及優先於普通股的受償順序， 因此當個股利空訊息時，特別股股價波動相對小。截至上周(12日 )，美國特別股指數260日波動度僅有3.55%，相較標普50 0指數的13.17%，顯著較低。

富邦投信在2017年即看準特別股的利基， 推出亞洲唯一一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF(股票 代號：00717)， 其追蹤指數為極具代表性的標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)，該指數以美國掛牌的特別股組成，除了投資在美國， 還具備低波動、信用風險低且股息率相對高等優點，透過ETF方式 投資，交易上也更加快速便利，除了可避免選股風險外， 投資人可以在台灣用新台幣投資，買美國特別股不需有外幣帳戶， 可花小錢輕鬆提升投資組合多元性， 且相對共同基金交易成本低且便利。

綜上所述，於當前國際市場波動之際，簡伯容建議， 投資人可此時可適度布局富邦標普美國特別股ETF， 作為資產配置的核心部位之一，以追求長期相對穩健的投資報酬。