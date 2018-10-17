七國師生齊聚新北市　全台首創跨國技職交流平台  

新北市首創國際技職觀摩交流平台， 擴大邀請三大洲及新北學校師生共計7國參與新北技職界重要技能交 流盛會，今(17)日在板橋凱撒大飯店辦理「新北市2018年國 際青年「創意GAME」專案設計與製作論壇」， 新北市長朱立倫親自出席見證開幕典禮， 並鼓勵發揮技職能量改善環境，著重實作創客精神， 同時結合專題製作及全程英語發表之論壇，創造未來無限可能。

朱立倫市長表示，技職教育應從教育到產業共同推動， 透過教育紮根鼓勵學生培養專業能力， 市府扶助青年朋友研發與創新精神， 透過跨局處與產業媒合成為新創事業， 今日各國師生齊聚新北針對綠色環保議題進行，培養學生「 發展自我」、「精熟技能」及「連結社會與環境」之能力，更代表技 職教育回饋社會及重視國際議題的具體表現，讓未來世界更為美好。

本次活動邀請德國、英國、芬蘭、澳大利亞、日本、 瑞士及我國師生計80人參與， 自107年10月15日開始至107年10月24日止為期10日 ，重頭戲為各國技職學生針對綠色行動創客進化(Green Action Maker Evolution；簡稱GAME）主題進行專案發表， 並與各國師生進行交流互動。另特別邀請代表全球創新的美國矽谷M etroED Superintendent Alyssa Lynch進行大會演講，暢談美國矽谷對於創新、STEAM(S cience、Technology、Engineering、 Art、Mathematics)以及技職人才培育的經驗， 提供與會者對於未來前瞻技職人才培育創新之思考方向。

論壇發表計有14篇，本市學生充分應用專業規畫媒材進行相關主題 發想，如瑞芳高工運用無線繼電器與感測器、 結合網頁伺服器等進行「智能節源飲水機管理系統」研究， 讓系統自動管理校園飲水機，達到綠色環保之功效；此外， 樟樹國際實中學生有感於臺灣「減塑問題」，在環保概念下設計「 創意環保傘袋」，讓收納與傘袋創意結合。 澳洲學生發現牆壁絕緣的綠色環保問題，運用「Double Diamond」理念以發現─定義─開發─交付四個階段， 設計未來環保綠建築的新趨勢；瑞士學生用傳統木雕及編織的工藝與 科技結合，創作出不同的球體，呈現個人的成長歷程(DNA、 胚胎、孩童、青少年、成人）展現人們對環境的體悟， 最後終將面對「綠色永續」的議題。

本次活動除專案設計與製作論壇發表外， 另將於10月20日結合鶯歌陶瓷在地特色進行共同創作，以「 拉坯實作」進行交流茶席體驗； 並於10月21日進行教師教學研討會， 共同探討各國在跨域整合課程設計的具體模式與方法， 更邀請瑞士木雕學校現場進行學生教學觀摩，期待透過教師、學生、 行政各方面系統性國際交流，讓新北技職教育更能跨出國際， 提升本市技職學生國際競爭力及移動力。