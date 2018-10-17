七國師生齊聚新北市　全台首創跨國技職交流平台  

樟樹實中現場舉辦皮革染製體驗攤位（新北市政府提供)
新北市首創國際技職觀摩交流平台，擴大邀請三大洲及新北學校師生共計7國參與新北技職界重要技能交流盛會，今(17)日在板橋凱撒大飯店辦理「新北市2018年國際青年「創意GAME」專案設計與製作論壇」，新北市長朱立倫親自出席見證開幕典禮，並鼓勵發揮技職能量改善環境，著重實作創客精神，同時結合專題製作及全程英語發表之論壇，創造未來無限可能。
朱立倫市長表示，技職教育應從教育到產業共同推動，透過教育紮根鼓勵學生培養專業能力，市府扶助青年朋友研發與創新精神，透過跨局處與產業媒合成為新創事業，今日各國師生齊聚新北針對綠色環保議題進行，培養學生「發展自我」、「精熟技能」及「連結社會與環境」之能力，更代表技職教育回饋社會及重視國際議題的具體表現，讓未來世界更為美好。
本次活動邀請德國、英國、芬蘭、澳大利亞、日本、瑞士及我國師生計80人參與，自107年10月15日開始至107年10月24日止為期10日，重頭戲為各國技職學生針對綠色行動創客進化(Green Action Maker Evolution；簡稱GAME）主題進行專案發表，並與各國師生進行交流互動。另特別邀請代表全球創新的美國矽谷MetroED Superintendent Alyssa Lynch進行大會演講，暢談美國矽谷對於創新、STEAM(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)以及技職人才培育的經驗，提供與會者對於未來前瞻技職人才培育創新之思考方向。
論壇發表計有14篇，本市學生充分應用專業規畫媒材進行相關主題發想，如瑞芳高工運用無線繼電器與感測器、結合網頁伺服器等進行「智能節源飲水機管理系統」研究，讓系統自動管理校園飲水機，達到綠色環保之功效；此外，樟樹國際實中學生有感於臺灣「減塑問題」，在環保概念下設計「創意環保傘袋」，讓收納與傘袋創意結合。澳洲學生發現牆壁絕緣的綠色環保問題，運用「Double Diamond」理念以發現─定義─開發─交付四個階段，設計未來環保綠建築的新趨勢；瑞士學生用傳統木雕及編織的工藝與科技結合，創作出不同的球體，呈現個人的成長歷程(DNA、胚胎、孩童、青少年、成人）展現人們對環境的體悟，最後終將面對「綠色永續」的議題。
本次活動除專案設計與製作論壇發表外，另將於10月20日結合鶯歌陶瓷在地特色進行共同創作，以「拉坯實作」進行交流茶席體驗；並於10月21日進行教師教學研討會，共同探討各國在跨域整合課程設計的具體模式與方法，更邀請瑞士木雕學校現場進行學生教學觀摩，期待透過教師、學生、行政各方面系統性國際交流，讓新北技職教育更能跨出國際，提升本市技職學生國際競爭力及移動力。