讀懂IFRSs財務報告研討會即日起開放線上報名

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心公告，配合政府財務報導準則採IFRSs逐號公報認可制，今年起我國已開始適用「IFRS9金融工具」與「IFRS15客戶合約之收入」，且主管機關亦宣布我國將與國際同步，自108年起開始採用「IFRS16租賃」，為協助投資人閱讀IFRSs財務報告，櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將於10月24日下午在台北花園酒店，對機構法人及媒體記者舉辦「協助財報使用者閱讀IFRSs財務報告研討會」，歡迎上網報名。

本次研討會將邀請主管機關說明｢當前推動企業採用IFRSs新公報重要議題」，並邀請會計師主講｢107年適用重要IFRSs公報之財務報告閱讀重點，以及金管會最新認可之108年適用IFRSs公報範圍與影響｣，期協助投資人瞭解我國今年開始適用之金融商品、收入公報，及明年起採用之新租賃公報對財務報告表達與揭露之影響。

櫃買中心指出，因IASB仍不斷進行公報修正或發布新公報，為使企業能提早了解相關議題對財務報表之影響，並協助投資人掌握最新IFRSs重要議題，自98年起每年持續針對發行公司及投資人舉辦一系列宣導活動，未來櫃買中心及相關單位仍將積極就新公報持續辦理宣導。

有關研討會報名及詳細議程下載，請詳證基會網站

(http://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?s=378)。