移民署破獲跨國人蛇集團   勇衛國境獲內政部讚賞

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署國境事務大隊10月11日晚間，在桃園國際機場一舉查獲5名跨國人蛇集團，其中2名分別為瑞典、土耳其籍蛇頭及人蛇集團掩護者，涉嫌掩護3名持用阿爾巴尼亞變造護照旅客，自馬來西亞吉隆坡來台，欲分別偷渡法國、德國、奧地利等歐盟國家的人蛇偷渡案，再次給予人蛇集團痛擊。

移民署國境事務大隊10月11日晚間執行人蛇查緝勤務時，發現飛往巴黎航班有1名阿爾巴尼亞籍女子行跡可疑，且護照有變造痕跡，疑涉人蛇偷渡，特勤隊幹員研判尚有其他同行者，於飛往德國法蘭克福、奧地利維也納航班的登機門前，查獲另有1男1女持用阿爾巴尼亞假護照的人蛇。

特勤隊懷疑有人蛇集團在桃園機場掩護，立即循線擴大追查，在飛往馬來西亞吉隆坡之登機門，再查獲1男1女分別為瑞典、土耳其籍之人蛇集團蛇頭及交通，涉嫌掩護人蛇偷渡。

經移民署國境事務大隊人員調查，該人蛇集團費盡心思安排偷渡路線，千里迢迢、瞞天過海，自敍利亞->伊朗->馬來西亞->臺灣->歐洲，且最後一站安排同一時段自台灣飛往不同國家之航班，以分散被查獲之風險，沒想到最後還是功虧一簣，同時就逮，全案經偵訊後均坦承不諱，於10月12日深夜移送桃園地方檢察署偵辦，檢察官偵訊後聲請羈押，5人均由法院裁定羈押。