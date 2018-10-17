張小燕、Janet、Selina嘻哈故宮　書法上身潮流時尚

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）故宮將於27日舉辦「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」，此展結合嘻哈音樂及時尚元素，日前已推出系列宣傳活動，擔任創意策劃的黃子佼將請師父張小燕穿上特製潮服，而藝人Selina也穿上「自敘帖」單肩洋裝走秀，共同為弱勢團體募款。



故宮將嘻哈音樂和時尚走秀帶進故宮南院，擔任創意策劃的黃子佼請來藝人謝怡芬等人共襄盛舉 (圖/中央社）

國立故宮博物院攜手中華文化總會舉辦「Open Data跨界文化之夜：嘻哈故宮」，將於27日故宮南院舉行時尚走秀表演，邀請藝術家、時尚設計師及音樂家，善用該院的開放資料（OPEN DATA）跨界合作。

活動策劃團隊陣容不容小覷，由黃子佼擔任創意策劃，嘻哈歌手大支為音樂策劃，藝術家陳怡潔負責藝術策劃，ELLE總編輯盧淑芬則任時尚策劃一角。

黃子佼任創意策劃，力邀師父張小燕、Janet共襄盛舉，拍攝由ELLE團隊操刀。中央社報導，黃子佼說，在他眼中，小燕姊就是台灣的Vivienne Westwood，對時尚有獨到見解，能代表普羅大眾，且購買力很強。Janet則在設計師簡國彥的巧手下化身冷豔「龍的女王」，透過嘻哈故宮的主視覺，穿上黑金為主色調的衣服，展現性感又帶有力量的中國風。



Selina穿上「自敘帖」（圖/中央社）

另外，黃子佼也邀請Selina把這次設計的服裝穿上身拍照，Selina穿著周裕穎結合「自敘帖」設計的黑白單肩洋裝出席記者會，Selina表示，穿上這套服裝，感覺狂草書法在她身上運行。

「Open Data跨界文化之夜：嘻哈故宮」27日晚間6時在故宮南院舉行，當天中華電信Hami Video、中華電信MOD、Yahoo TV會線上直播，故宮、文總、ELLE臉書也有直播。