建立亞洲防疫網絡　「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」揭牌

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）農委會家畜衛生試驗所與法國南錫狂犬病與野生動物實驗室17日在淡水的畜衛所共同舉辦「2018年狂犬病OIE偶合計畫開幕式會議」暨台灣成為「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」揭牌儀式。

農委會表示，為因應2013年台灣發生的鼬獾狂犬病疫情，畜衛所於2014年即與法國南錫實驗室簽訂台灣鼬獾狂犬病病原性試驗合作備忘錄，基於豐碩的合作成果與默契，台法雙方進一步簽訂狂犬病偶合計畫，並於今年6月經世界動物衛生組織(OIE)審核通過，提升我國檢診水準與國際能見度。

「亞洲狂犬病診斷能力比對中心」的揭牌儀式由農委會林聰賢主任委員偕同世界動物衛生組織(OIE)亞太區域代表釘田博文、疾管署羅一鈞副署長、法國南錫實驗室負責人Florence Cliquet博士等人共同揭牌。

同日舉行的偶合計畫啟始會議則由OIE代表介紹國際狂犬病疫情、防疫策略，法國南錫實驗室介紹參考實驗室的任務，並安排與會國家代表分享其狂犬病防疫經驗與對未來亞洲合作網絡之期待。

這次的活動邀請法國、日本、韓國、新加坡、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、澳洲等10國狂犬病專家及OIE代表共同參與，另有國內疾管署、動物防疫檢疫機關及學研機構計百人出席。

▲農委會主委林聰賢與南錫狂犬病與野生動物實驗室合照。(照片由家畜衛生試驗所提供)