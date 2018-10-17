美麗信池畔餐廳 推出【頂級暖冬食補雙人套餐】

美麗信池畔餐廳-光廊Light Café將推出秋冬特色套餐，主廚以波士頓龍蝦為主軸，延伸出義式與亞洲式雙人套餐饗宴，敬邀嘉賓一同品嘗主廚全新烹調鮮美套餐，暖心迎接最適合品嘗秋季海鮮的甜美季節。

即日起，美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café推出【頂級暖冬食補雙人套餐】，有《義式波士頓龍蝦套餐》包含「每日精選湯品」、「義式鮮果沙拉」及「典藏波士頓龍蝦義大利麵」；此外，還有《亞洲式干貝龍蝦粥套餐》，內容有「海皇干貝龍蝦粥」、「光廊冰糖杏仁茶」及「手工麥芽芝麻酥餅」；雙人共享每套只要NT$1,580，每人平均消費不到800元即可享用波士頓龍蝦或日本新鮮大干貝套餐；美麗信總是讓嘉賓以最實惠的價格享用最高品質頂級料理。

主廚首推的雙人《典藏波士頓龍蝦義大利麵》，以龍蝦頭、明蝦及鮮菜蔬果細火熬煮七小時，成就出鮮美龍蝦醬汁；將醬汁大火拌炒義大利扁麵、龍蝦肉、香蒜、蕃茄及蘿勒，醬汁的誘人滋味緊緊依偎麵條並融入食材，而招搖的龍蝦大螯視覺效果滿點，是道享受美食、了解美食的饕客必點料理。《海皇干貝龍蝦粥》，粥底以龍蝦殼、老母雞慢火燉煮至少四小時後，再加入泰國米及日本新鮮干貝增加鮮甜口感，來自美國活體龍蝦豪氣下鍋，爽脆彈牙的肉質瞬間滿足口慾；一鍋色香味俱全頂極鍋物，是雙人必點的極致美味。