華泰瑞苑 第十六屆金擘獎囊括三項大獎

位於墾丁國家森林公園內的華泰瑞苑，首次參加第16屆民間參與公共建設金擘獎即榮獲「民間經營團隊獎」最高殊榮優等獎、「政府機關團隊獎」及「顧問機構團隊獎」三大獎項，為本屆最受矚目之案。原為墾丁賓館的華泰瑞苑，初由屏東林管處管理，民國100年，華泰大飯店集團旗下福漾企業股份有限公司參與墾丁賓館提供民間經營案，以近50年的國際級觀光旅館經驗，全力投入經營，不僅讓華泰瑞苑成為墾丁度假飯店新指標，同時帶動墾丁地區觀光國際能見度。

華泰瑞苑秉持「與自然共處」的理念，致力於生態維護，建材硬體、機電設備、週邊維護及館內服務皆以環保節能為訴求，打造觀光與生態平衡。深耕墾丁多年，華泰瑞苑定期舉辦「敦親睦鄰」社區服務活動及各式藝文表演講座，實現「取之當地、回饋當地」的願景。為提供更多元的生態旅遊度假型態，華泰瑞苑與當地生態社區工作室合作，推出全台獨家「全包式在地旅遊行程」，無需費時費力自行規劃、不用額外加價，就能一次參加住宿、餐飲及高達20種館內外活動，深入體驗恆春半島多樣且獨有的精彩風情與文化。

有別於一般台灣度假飯店配套行程，「全包式在地旅遊行程」一次包含住宿、餐飲及20種以上館內外活動。館外活動如後壁湖浮潛、「鹿境」生態園區近距離接觸餵食梅花鹿、港口社區賞蟹、龍水社區摸蜆仔及製作紅龜粿、社頂部落毛柿林尋幽等，在特定季節還有插秧割稻、騎鐵馬遊古道、採茶品茶等行程；館內則有瓊麻編織、手作大豆精油蠟燭或肥皂、蔣公書齋導覽等活動。雙人住宿海景客房二天一夜起，包含雙人早、晚餐及入住期間當日館內外活動任選參加，每人每晚NT$6,000+10%起，就能體驗全台唯一在地生態文化旅遊假期，發見墾丁不一樣的面貌。