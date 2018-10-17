(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導）南韓法務部宣佈，給與339名居留濟州島的葉門人，進入南韓本土的權利。

日本《產經新聞》報導，南韓法務部濟州出入境及外國人廳（韓文漢字：濟州出入國·外國人廳）今（17）日，表示出於人道原因，給與339名葉門人居留南韓一年權利，允許他們進入離開濟州島，進入南韓本土。

不過，報導強調，這些人並沒有得到難民地位，但南韓法務部判斷，若將他們驅逐出境，恐導致生命危險，因此決定允許他們暫居南韓。

《產經新聞》介紹，除了特定國家民衆外，所有外國人都可在30天内，免簽證居留濟州島島内，但今（2018）年葉門民衆為了逃離家鄉戰火，而蜂擁赴該島，逼迫南韓政府將葉門從免簽證名單撤下。

以下節錄自稍早報導。

（發稿時間：2018/09/14 17:43）

南韓《朝鮮日報》報導，濟州出入境及外國人廳在14日表示，島内484名申請難民的葉門人中，有440人已經完成面試，其中23名攜童者、孕婦、未成年人、以及受傷者等，得到了「人道居留許可」（韓文漢字：人道的滯在許可）。

濟州出入境及外國人廳人士強調，雖然他們決定不給葉門人難民地位，但考慮到當地嚴重的内戰情況，而給予「人道居留許可」，解除這些人的離島禁令，讓他們可以選擇前往南韓本土，或是繼續留在濟州島。

報導引述南韓法務部人士説明，表示目前這23名葉門人中，只有1人決定留在濟州島，其他人都將搭乘交通工具，前往朝鮮半島本土。不過，考慮到民衆可能出現仇外情緒，南韓政府不對外透露他們將前往的城市或地區。

一位不願透露真名、得到「人道居留許可」的葉門人告訴《朝鮮日報》記者，他希望前往首爾等大城市，讓小孩能夠好好受南韓教育。

《朝鮮日報》介紹，總共有491名葉門人，申請難民地位，扣除7位離境者、以及3位撤回申請者，共剩下481人。目前剩下41人在等待面試，預計9月底會全部結束。根據報導，得到「人道居留許可」者，必須要在1年的期限結束之内，向相關機構申請延長。若期間内違反規定，南韓政府可以隨時取消他們的居留權。

報導説明，所謂「人道居留許可」，是給予不是難民，卻因人道理由，需要允許居留的外國人。當然，由於他們不是難民，因此無法享受健保、基礎生活保障等福利措施。

另外，若申請者不服南韓政府判斷，他們可以提起第二次審查，其間可繼續居留在南韓境内。

南韓允許339名葉門内戰逃難者居留一年