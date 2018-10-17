全台唯一設有科學研究～台南美術1館試營運

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台南市美術館1館今(17)日試營運三個月，館方預定3天後也就是10月20日舉辦剪綵茶會。1館及仍在興建中的2館，將在12月15日同步正式開館。

前身是台南警察署的台南市美術館1館建築，為台灣現存最早的警察署廳舍。

今上午11時10分，台南市美術館1館「開門入厝」，由台南市美術館董事長陳輝東、館長潘襎、館員及志工打開大門，見證1館試營運的一刻。

圖片來源: 官方臉書

中央社引述陳輝東董事長說，台南市美術館將成為彰顯台南及台灣優秀藝術家成就的嶄新場域。

館長潘襎說，台南市美術館是具備複合式功能的藝術場域，內部設施種類多樣，包括多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室等。

他還表示，台南市美術館結合展場和多功能展演廳，未來將扮演串連角色，促進藝術普及與大眾化，建構台南美學教育的橋梁，並維繫當地藝術家的互動。

台南市美術館1館將於10月20日將舉辦剪綵茶會，1館及興建中的2館預定同步於12月15日正式開館。館內成立的「美術科學研究中心」，使台南市美術館成為全台唯一設有科學研究、修復畫作的美術館。2館預計於今(2018)年11月完工。

台南市美術館1館試營運資訊

地址～台南市中西區南門路37号 (每週三為休館日)

星期日~星期二 開館時間為上午9點~下午5點

星期五.六 開館時間到晚上9點

試營運前3個月免費參觀

根據中央社，台南市美術館1館建築前身是台南警察署，興建於1930年，1931年落成，是台灣現存最早的警察署廳舍，它在1998年6月26日被指定為古蹟。2010年台南縣市合併升格直轄市後，警局業務遷至新營，2011年它被選定為台南市美術館1館基地。

和1館同樣位於中西區的2館，正在施工中。早期2館是台南檨仔林（芒果林）區域，清代時期建有海東書院，日治時期保留北白川宮親王寢殿「御遺跡所」，1902年在北側成立台南博物館。博物館遷移後，1923年改建為台南神社，1946年變更為忠烈祠，1969年改為台南市立體育館，1991年又改建為公十一地下停車場及公園，百年更迭後成為美術館。

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