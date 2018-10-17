熱潮紅、盜汗、失眠外 其實肥胖也易伴隨更年期而來

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國健署調查顯示，國內45-49歲女性中約有4成已經出現經期不規律或是已經停經，50-54歲中則有7成表示已經停經。隨著荷爾蒙分泌逐漸減少，部分更年期婦女會出現生理與情緒方面不適的情形，如熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、失眠、心情低落及漏尿等情形，這些症狀往往令女性難以啟齒。

女性一生受到荷爾蒙的影響極大，除了生理期（月經）、懷孕、生產之外，女性荷爾蒙對維持女性健康、體態與情緒等都有很大的影響，隨著荷爾蒙的改變，女性會經歷所謂青春期、更年期。

基礎代謝率降低是中年女性最大困擾，明明吃得跟以前一樣，卻越來越胖。所以，減少高熱量食物攝取是重要原則，建議依照「少油炸、少鹽、少糖、多纖維」，均衡攝取各類食物；而選擇黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食物，可以改善更年期不適症。

此外，可多攝取高鈣豆製品（傳統豆腐、小方豆干等）、高鈣深綠色蔬菜（芥蘭菜、莧菜、蕃薯葉），來預防骨質疏鬆症。另外，也別忘了攝取適量的水分，除了可以降低尿道感染的風險，也可以補充因為熱潮紅出汗消耗的水分。

養成運動的習慣也可以改善經前症候群及更年期症狀，每週達到150分鐘的中等身體活動，還可以降低心血管疾病的發生，並舒緩身心壓力，幫助入眠。另外，從事荷重運動（如快走、慢跑、爬樓梯、登山、跳繩）和肌力訓練可增加骨密度和強健肌肉，降低跌倒和骨折的風險。

若更年期症狀較為嚴重，例如熱潮紅及盜汗影響晚上睡眠，漏尿情形嚴重以至於害怕出門，則應尋求專業醫療諮詢，醫師會依據個人狀況給予藥物、荷爾蒙或是手術等治療方式。