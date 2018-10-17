印度其實沒那麼可怕！  他用這5張照片翻轉台人刻板印象

（台灣英文新聞/ 李文潔 台北採訪報導）你對印度的第一印象是怎麼樣的呢？是一言不合就開始跳舞的寶萊塢電影還是遍地滿滿人潮？一位在台灣的印度人近日在臉書上發表5張照片，將台灣人對印度的刻板印象以幽默圖文呈現，讓許多人看了會心一笑。

10月16日，來自印度比哈爾邦菩提迦耶（Bodh Gaya）的悉達多（Siddharth Kumar）以「你說印度好可怕，因為... 」為主題，在臉書上貼出5張照片，照片的右側是台灣人對於印度的刻板印象，如「印度旅遊好危險」、「旅行是為了找到回家的路」，圖片左側則幽默地寫著「加班到爆肝才危險」、「錢花完了只好回家」，配合他逗趣傳神的表情，讓人看了不禁莞爾。

（圖片：鼎運旅遊提供）

來台10年，說得一口流利中文的徐悉達多目前在台灣旅行社工作，他表示經常有台灣人拿著電視上關於印度的負面新聞問他，印度是不是真的很危險，女生的地位是否低落的連短袖也穿不得？這些負面印象加上之前看到兩廳院2018樂齡計畫《該我上場！》的海報覺得很有趣，激發他拍攝這系列照片的靈感，並以柔和幽默的方式為印度解釋。

悉達多長期以來更透過舉辦講座及課程，對於印度現今社會各面向問題，深入淺出進行講解，並挑戰台灣大眾對印度的刻板印象加以說明，盼透過類似活動，讓更多台灣民眾了解印度這個文明古國的真實樣貌。

當記者問到，關於印度這個議題，他對台灣民眾有什麼樣的建議時，悉達多表示，不管是旅遊或是經商都好，不要從新聞中認識印度這個國家，太片面了，如果不了解當地文化，就無法真正知道問題在哪裡。

許多民眾喜歡將印度的問題歸咎於種姓或貧富差距，但是種姓在現今印度已經逐漸式微。雖然印度有許多問題仍待解決，但在他這一代有許多年輕人開始成長進入社會各界，企圖做出改變。

「雖然緩慢，但我相信我們正逐漸往好的方向走。」悉達多說。

此系列照片在臉書迅速傳播，許多網友看了照片紛紛表示：「這行銷太厲害了吧!文案跟攝影都好強, 我有點被說服了!! 」、「哈哈哈 我看了都想參加了」、「真是犧牲形象！」

【印度跟你想的不一樣】系列照片

（圖片：鼎運旅遊提供）

（圖片：鼎運旅遊提供）

（圖片：鼎運旅遊提供）

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