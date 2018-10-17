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調查：97%的人未正確洗手 洗錯了 當心越洗越髒

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/10/17 14:03
圖取自pixabay。

圖取自pixabay。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）秋冬氣候溫差大，正是病毒開始活躍時節，美CDC提醒，養成勤洗手的良好衛生習慣，可預防腹瀉、呼吸道傳染病及腸道寄生蟲、腸病毒和流感等疾病，以下的洗手4大要點和9大時機更應落實於日常生活中。

美國農業部（United States Department of Agriculture ,USDA）統計，全美約有97%的民眾未正確洗手，其中最常犯的兩大錯誤是：未確實揉搓雙手至少20秒，以及洗手後未用「乾淨」毛巾擦乾。

為了倡導了正確洗手的方式，以及讓民眾明白減少病毒、細菌傳播的最佳方式為勤洗手，以下為美CDC建議的洗手4大要點和9大時機：

  1. 用乾淨的水洗手
  2. 雙手合十，充分起泡後，別忘了手心手背、手指縫和指甲縫，尤其是指甲縫隙是大腸桿菌最愛的藏身處。
  3. 用泡沫徹底洗手20秒，約是唱生日快樂歌2次的時間。
  4. 洗手後用「乾淨」的毛巾擦乾。（乾淨的毛巾的定義是使用不超過3次便丟進洗衣機清洗。）

除了確實洗手外，洗手的頻率和時機也是防範疾病擴散的重要因子：

  1. 碰觸物食物、食材前後，特別是生肉和雞蛋
  2. 吃飯前
  3. 接觸病患前後
  4. 包紮傷口前後
  5. 打噴嚏、咳嗽和擤鼻涕後
  6. 如廁後
  7. 為寶寶換完尿布後
  8. 碰觸寵物後
  9. 處理完垃圾後​
洗手
病毒
細菌

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