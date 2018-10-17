調查：97%的人未正確洗手 洗錯了 當心越洗越髒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）秋冬氣候溫差大，正是病毒開始活躍時節，美CDC提醒，養成勤洗手的良好衛生習慣，可預防腹瀉、呼吸道傳染病及腸道寄生蟲、腸病毒和流感等疾病，以下的洗手4大要點和9大時機更應落實於日常生活中。

美國農業部（United States Department of Agriculture ,USDA）統計，全美約有97%的民眾未正確洗手，其中最常犯的兩大錯誤是：未確實揉搓雙手至少20秒，以及洗手後未用「乾淨」毛巾擦乾。

為了倡導了正確洗手的方式，以及讓民眾明白減少病毒、細菌傳播的最佳方式為勤洗手，以下為美CDC建議的洗手4大要點和9大時機：

用乾淨的水洗手 雙手合十，充分起泡後，別忘了手心手背、手指縫和指甲縫，尤其是指甲縫隙是大腸桿菌最愛的藏身處。 用泡沫徹底洗手20秒，約是唱生日快樂歌2次的時間。 洗手後用「乾淨」的毛巾擦乾。（乾淨的毛巾的定義是使用不超過3次便丟進洗衣機清洗。）

除了確實洗手外，洗手的頻率和時機也是防範疾病擴散的重要因子：