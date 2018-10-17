再生能源推動不衝突　原民立委談部落公民電廠與融合

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「2018年循環經濟綜合與創新解決方案國際會議」今(17)日在台北隆重舉行，12國的專家學者與近200位的貴賓皆出席國際研討會，而稍早台灣、英國、美國、捷克等專家皆陸續上台分享「循環經濟」的經驗，包括我原住民立委也分享原住民族的綠色發電推動工作。

台灣立委高潞‧以用‧巴魕剌也與會分享台灣第一個公民電廠催生的過程，這座電廠就落在台東縣卑南鄉東興村東魯凱族部落。

這個被尊稱為太陽之子（swmalray蘇馬喇賴）旭日東昇的原住民族，達魯瑪克（Taromak）部落裡的「達魯瑪克（Taromak）電廠」歷經2至3年的籌備，加上該部落擁有珍貴文化資產東興水力電廠，還有原住民族的凝聚力，及社會組織架構等條件，都有助於推動再生能源政策。

達魯瑪克（Taromak）部落相信他們是太陽之子，還有祖靈傳說是他們的精神價值所在，透過溝通「太陽光發電來照亮太陽之子」，部落族人才願意嘗試使用太陽能發電。

由於位於台東的達魯瑪克部落的陽光充足加上鄰近水源，因此將可以發展成百分百的再生能源，並且透過綠色能源促進社區發展，同時結合他們的傳統價值。雖然目前該發電廠的發電量並沒有很高，但在政府看到第一成功案例後，決定在未來撥付相關經費協助建立部落電力公司。

美國阿貢國家實驗室(Argonne National Lab)的Dr. Norman D. Peterson在演講中，從建築材料的影響與電力儲存能量二個角度解析「循環經濟」的重要性。目前各國政府及其他研究機構都已展開研究智慧建築的技術，希望未來可以引領城市走向更智慧化，畢竟，「循環經濟應從製造開始就要做全面思考」。

▲捷克籍Prof. Dr. Jiří Jaromír Klemeš。(照片由台灣英文新聞拍攝)

捷克籍教授 Jiří Jaromír Klemeš從各國發展的再生能源現況，分享為何再生能源與能源效率很重要，主要是要減少排碳量，他並從身邊的相關物品如手機、汽車、建築等進行解說，鼓勵業者從生產製造到如何將相關原料重新導入循環進行周全的考量。他從非洲摩洛哥、歐洲澳地利等各國如何落實再生能源加以說明，並期望未來可以將再生能源作一大整合。

中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續研訓中心、台灣大學環境工程研究所碳循環永續技術與評估研究中心，共同主辦「2018年循環經濟綜合與創新解決方案國際會議」，10月17日(星期三)在台北隆重舉行，並邀請來自12個國家，包括英國、捷克、義大利、美國、中國大陸、日本、印尼、印度、伊朗、馬來西亞、韓國及台灣等約200位知名專家學者齊聚一堂，共同探討全球非常重視的「循環經濟」重要議題。

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