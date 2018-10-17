國內首例　康寧大學申請改制為專科

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）康寧大學昨(16)日宣布，將申請改制回專科學校，寫下台灣首例。教育部次長姚立德今(17)日說，希望校方盡快提出計畫書，避免影響下一學年度的招生。

此外針對有學生擔心考進學校時是大學，會不會畢業文憑變成專科。教育部次長姚立德今(17)日說，學生入學是康寧大學，畢業之後拿到的文憑一定是康寧大學。

康寧大學昨表示，受少子化影響和台南校區大學部招生始終未達預期，決定主動向教育部申請改制回專科學校，若獲教育部核可，將成為國內第一所大學改制為專科的學校。

該校昨發布新聞稿指出，預計108學年度（民國108年8月）停止大學部招生。

康寧大學表示，在申請改制過程中，將充分照顧到學生及教職員權益，近日將分別針對大學部學生和教職員舉辦說明會，在大學部學生安置措施方面，學校尊重學生轉學或繼續留校就讀意願。

在教職員工安置部分，康寧大學表示，已經行政會議、董事會議通過並公布優惠退休及資遣辦法，對於台南校區有意退休或資遣的教職員，將以最大能力給予優惠條件，有意續留任教者，學校會依照人力需求和老師專長，安排規劃任教機會。

中央社引述康寧大學主任秘書閻亢宗受訪時表示，學校已向教育部口頭告知，但提出改制計畫書仍需時間，預計11月底或12月初正式向教育部提出申請改制，學校預計108學年停止大學部招生，雖然目標是108學年改制，但因牽涉學生安置等問題，得等教育部審核後才能確定最後改制時間。

康寧大學前身為立德管理學院，97學年度改名為立德大學，100年2月再度改名為康寧大學，104年與康寧醫護暨管理專科學校合併為康寧大學，成為全國第一所跨足高教與技職體系的私立大學。在台北、台南共有兩個校區。

該校專科部都在台北校區，大學部則有7個系在台南校區，兩個系在台北校區，台南校區有700多名大學部在學生，台北校區大學部在學生約200多名，合計約1000多人。未來改制後，台北校區仍以專科學制為主，因此受到的影響較小，以大學部為主的台南校區在改制後會如何運用，暫時還沒有定案。

中央社另引述教育部高教司長朱俊彰昨受訪表示，康寧大學日前進行校務發展規劃時，提出一些不同的選項，改制專科是其中之一。在正式報出計畫前，教育部都尊重校方規劃，但也提醒必須依法完善程序，包括需經過董事會、校務會議同意，做好教職員安置和師生溝通。

朱俊彰說，改制計畫送出後，教育部將謹慎審議，確保師生權益，不一定會核准。

如果康寧的改制計畫一直未過，而招生狀況始終未改善，也可能走上停辦或停招。