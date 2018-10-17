台灣要如何實踐「循環經濟」簡又新：借鏡國際經驗面對挑戰

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 為促進國內循環經濟體系的發展，解析國際發展趨勢，提供國內產官學研各界新方案與觀念的交流，今(17)日在台北有一場「2018年循環經濟綜合與創新解決方案國際會議」，專家分享各種解決方案激盪火花。

中鼎教育基金會暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，循環經濟為近年來新興之名詞，以物質的循環、再生、再利用為基礎出發，此模式的特點為低消耗、低排放及高效能，以取代大量生產、大量消費和大量廢棄物的「線性經濟」模式。

他說，台灣自1988年起開始推動垃圾分類及回收，相較世界各國起步相當早，在工業減廢方面也有卓著成效。歷經30年的努力，不僅讓每日人均垃圾產生量與經濟成長脫鉤，同時垃圾減量績效佳且資源回收率大幅增加。

對於「循環經濟」的重要性與未來性，簡又新說，循環經濟為發展綠色經濟重要的一環，國家在經濟發展的同時也應培育「綠領人才」，共同追求永續發展與綠色成長，兼顧環境保護、經濟成長與社會進步，才能邁向國家永續發展。

為此，這次的研討會邀請到來自12個國家，包括英國、捷克、義大利、美國、中國大陸、日本、印尼、印度、伊朗、馬來西亞、韓國及台灣等地的國內外知名專家學者齊聚台北，共同探討全球非常重視的「循環經濟」重要議題。

簡又新還說，今天舉辦國際研討會，很重要的目的就是借鏡國際經驗並面對挑戰，學研界應加強協助，來發展有助於循環經濟之工具、技術、商業策略，並對世界上相關技術之發展保持一定敏感度，與世界趨勢接軌。

最後，簡又新表示，本研討會將依循四大議題主軸，包括「發展綠色清潔生產技術」、「建置永續物料管理體系」、「構建智慧循環經濟園區」及「推廣綠色經濟商業模式」進行交流與分享經驗。

主辦單位補充，這次的研討會全程以英文發表最新的國際研究論文及技術案例，探討如何提升所有原材料、產品及廢棄物的最大價值，以及解決技術、金融、制度及監管等方面的障礙，實施循環經濟模式的開發，促進節能，減少溫室氣體排放等研究及案例。期望可以提供政府單位、企業、大學院校及國內外研究機構最先進的策略及技術方案交流。

台灣大學工學院副院長高振宏表示，循環經濟為發展綠色經濟重要的一環，國家在經濟發展的同時，也應培育綠領人才，共同追求永續發展與綠色成長，兼顧環境保護、經濟成長與社會進步，才能邁向國家永續發展。

荷蘭經驗分享

荷蘭辦事處代表紀維德(Guy Wittich)表示，自2011年以來，荷蘭的政府機構，私營部門，非政府組織和學術機構簽署了200多項綠色交易，以實現更加可持續的經濟。

紀維德說，為了實現2050年零浪費的目標，荷蘭決定專注在5個領域改善，如生質和食品，塑料，製造業，建築業和消費品。今年早些時候，這些領域的專家已經提出了他們自己的過渡議程，希望透過相關方案實現循環經濟。紀也認為，這些訊息可供與其有相似規模土地及人口的台灣參考。

因此，在類似的計劃中，荷蘭也在加速向能源轉型邁進。荷蘭政府每年為能源和氣候項目投入40億歐元，政府希望到2030年將二氧化碳排放量減少到55%，並計畫逐步淘汰所有的煤電廠。

最後，紀大使說，他們也在開發風能作為該國家能源協議的一部分，因此他們希望在2023年將海上風電容量從目前的1,000 MW增加到4,500 MW，而荷蘭也願意持續與台灣分享相關經驗。

捷克籍教授 Jiří Jaromír Klemeš表示，若人類不改變，地球有可能走向糟糕的方向，因此他以身為父親與祖父的身分期望他的兒孫輩，在未來還可以在很美好的環境中成長。

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