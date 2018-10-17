台灣文化代言人！蔣渭水紀念悠遊卡限量發行　眾星雲集齊見證

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）喜上加喜！今（17）日適逢九九重陽節、國訂「臺灣文化日」，以及臺灣文化協會創立97周年，悠遊卡公司特別發行「臺灣新文化運動之父蔣渭水紀念悠遊卡」，希望能將蔣渭水的精神傳承下去。

臺灣新文化運動紀念館甫於上週開幕，今日正式發布「蔣渭水紀念公益悠遊卡」，限量發行1000組，但並不直接販售，而是民眾捐款1000元給蔣渭水文化基金會才能獲取。

於「URS27W城市影像實驗室 」舉辦的發表記者會上眾星雲集，包含悠遊卡公司董事長林向愷、蔣渭水基金會執行長蔣朝根、蔣渭水基金會董事長蔡明季、觀傳局局長陳思宇、義美食品總經理高志明、蔣渭水悠遊卡肖像畫家劉洋哲等，齊見證悠遊卡公司致贈蔣渭水基金會限量紀念悠遊卡發行與致贈儀式。

今日記者會地點是蔣渭水故居大安醫院隔壁的「城市影像實驗室」。大安醫院有「臺灣民主聖地」之稱，也是義美食品公司起家店（延平北路2段27號），現為義美食品門市，因此義美食品總經理高志明也一同來共襄盛舉。



悠遊卡公司董事長林向愷（左）致贈「蔣渭水紀念悠遊卡」，蔣渭水基金會董事長蔡明季（右）（圖/台灣英文新聞）

十分關心臺灣發展的悠遊卡公司董事長林向愷表示，文化是民族的根，蔣渭水基金會承繼蔣渭水精神，提升臺灣文化志業，發行蔣渭水悠遊卡除了宣揚蔣渭水醫師以新文化運動改造舊時代的精神與事蹟外，更運用於公益文化活動，希望大家一起為新時代臺灣力量努力播種。

蔣渭水基金會董事長蔡明季表示，1920年代是台灣人自覺自救的年代，蔣渭水在大稻埕創立台灣文化協會，讓台灣文化更進化，引領台灣進入現代文明，其後，又創立第一個政黨臺灣民眾黨、第一個總工會臺灣工友總聯盟，激盪起民主、自由、人權的浪潮，也激發了1930年代的新文學、新美術、新音樂及新戲劇的蓬勃發展。

蔡明季表示，這款別出心裁設計的悠遊卡連自己都好想擁有，此紀念卡的發行，非常契合被稱為「文化頭」的蔣渭水，他領導新文化運動不遺餘力。

蔡明記強調，悠遊卡象徵文化種子，加值悠遊卡就是文化加值，期盼大家協助蔣渭水文化基金會，從事公益文化活動，一起追隨蔣渭水成為台灣文化的園丁，注入文化活泉。

義美食品在大稻埕起家，與大安醫院也有深厚的歷史情緣，義美食品總經理高志明表示，1860年淡水開港後，因茶葉外銷帶動大稻埕活化，1910年鼎盛的商業活動，讓寬闊的太平町成為人文薈萃之處。1916年時，蔣渭水向當時的大茶商洪九江經營的發記茶行承租開設大安醫院，該年同時也是天主教在台灣開設的第一所學校私立靜修女中成立。

高志明強調，大安醫院是臺灣文化、政治、社會運動狂飆年代的風雲地，是台灣文化協會本部，也是台灣人第一份報紙總批發處，素有台灣民主的聖地之稱，蔣渭水醫師不但是一位救人淑世的名醫，也經營知名酒樓春風得意樓，結交天下豪傑。

2001年正逢臺灣文化協會創立80週年，剛就任不久的總統陳水扁曾致大安醫院舊址追思蔣渭水，並宣佈臺灣文化協會創立日（10月17日）為「臺灣文化日」。



知名音樂家殷正洋用嘹亮歌聲緬懷蔣渭水（圖/台灣英文新聞）

於1931年因傷寒辭世的蔣渭水，他的一生激勵許多台灣人，發布記者會上不僅播放以蔣渭水一生為主題的音樂劇《渭水春風》，音樂家殷正洋高歌一曲緬懷，殷正洋表示，蔣渭水對台灣民主推動的意義重大，他的勇敢、聰明、膽識為百年難得一見，遺留的精神仍舊帶領台灣人前進，但現在多數年輕人對於蔣渭水，頂多只認得名稱，這相當可惜。

高志明強調，文化是民族的力量，也是國民素質的象徵，1920年代，蔣渭水搭火車走遍全台文化演講，也是悠遊台灣並行銷台灣民主文化的代言人。



義美食品推出優惠商品，自即日起至31日止，凡購「懷舊義美好商品系列」、「義美優質重點商品」皆有促銷折扣。（圖/義美食品）

選擇於今日發行的紀念悠遊卡，實在別具意義，悠遊卡一套2張，限量發行1000張，一款可愛Q版為蔣渭水先生騎Ubike遊台灣版，另一為融合蔣渭水的油畫肖像，兩者兼具時尚創意巧思，融合復古元素，呈現新時代的懷舊精神。

搭配此紀念悠遊卡發行，蔣渭水基金會特別於今年11月起至明年4月底，每週六下午舉辦「悠遊1920大稻埕自由民主之路」活動，規劃特別路線尋訪蔣渭水事蹟與精神，凡持紀念悠遊卡者，即可享受專人導覽解說。

想要獲得限量版悠遊卡？除了捐款1000元給蔣渭水基金會，還可以參加該基金會推出的有趣活動「我想對蔣渭水說的話」，邀請大家在50字內，表達對蔣渭水的感謝或是懷念之情等，更多活動詳情請上臉書查詢，或是至義美全台門市購買滿2000元，也將有機會獲贈，各店限量2至5組，贈完為止。

今日為第18屆台灣文化日，文化部所屬館舍全部免費開放，包含國立臺灣文學館、國立臺灣歷史博物館、國立交響樂團及民間團體也紛紛推出紀念活動。



蔣渭水紀念悠遊卡（圖/台灣英文新聞）



蔣渭水紀念悠遊卡（圖/台灣英文新聞）



(圖/蔣渭水基金會)



（影/youtube）